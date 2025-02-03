https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945433.html

Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР

Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 03.02.2025

Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с пехотой и минометные расчеты ВСУ в РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:06:00+03:00

2025-02-03T05:06:00+03:00

2025-02-03T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с пехотой и минометные расчеты ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Залпы 122-мм реактивными снарядами наносились на расстояние свыше 10 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании снарядов в заданный район.

https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины