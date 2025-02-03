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Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 03.02.2025
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05:06 03.02.2025 (обновлено: 05:11 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945433.html
Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР
Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 03.02.2025
Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с пехотой и минометные расчеты ВСУ в РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:06:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с пехотой и минометные расчеты ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Залпы 122-мм реактивными снарядами наносились на расстояние свыше 10 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании снарядов в заданный район.
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Градов" группировки "Запад" уничтожили пехоту и позиции ВСУ в ЛНР

Минобороны: расчеты "Градов" уничтожили позиции ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, позиции с пехотой и минометные расчеты ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ.
Залпы 122-мм реактивными снарядами наносились на расстояние свыше 10 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании снарядов в заданный район.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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