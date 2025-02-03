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В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов

В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов - РИА Новости, 03.02.2025

В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов

Пожарные в подмосковной Балашихе эвакуировали из горящего дома десять человек и семейство минипигов, сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас". РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:04:00+03:00

2025-02-03T14:04:00+03:00

2025-02-03T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожарные в подмосковной Балашихе эвакуировали из горящего дома десять человек и семейство минипигов, сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас". "В минувшую субботу работники Мособлпожспаса совместно с сотрудниками федерального ведомства в ходе тушения пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей, а также спасли семейство минипигов из горящей квартиры. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе", - сообщает ведомство в Telegram-канале. В сообщении говорится, что как только пожарные вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка жилья. Специалисты провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра, не допустив дальнейшего распространения пожара, пострадавших нет.

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происшествия, балашиха, мособлпожспас