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В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов - РИА Новости, 03.02.2025
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Хорошие новости
 
14:04 03.02.2025 (обновлено: 14:05 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/minipig-1997055745.html
В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов
В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов - РИА Новости, 03.02.2025
В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов
Пожарные в подмосковной Балашихе эвакуировали из горящего дома десять человек и семейство минипигов, сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас". РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:04:00+03:00
2025-02-03T14:05:00+03:00
происшествия
балашиха
мособлпожспас
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожарные в подмосковной Балашихе эвакуировали из горящего дома десять человек и семейство минипигов, сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас". "В минувшую субботу работники Мособлпожспаса совместно с сотрудниками федерального ведомства в ходе тушения пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей, а также спасли семейство минипигов из горящей квартиры. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе", - сообщает ведомство в Telegram-канале. В сообщении говорится, что как только пожарные вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка жилья. Специалисты провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра, не допустив дальнейшего распространения пожара, пострадавших нет.
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происшествия, балашиха, мособлпожспас
Происшествия, Балашиха, Мособлпожспас, Хорошие новости
В Балашихе из горящего дома спасли семейство минипигов

В Балашихе из горящего дома эвакуировали десять человек и семейство минипигов

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramПожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе семейство минипигов
Пожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе семейство минипигов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Пожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе семейство минипигов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожарные в подмосковной Балашихе эвакуировали из горящего дома десять человек и семейство минипигов, сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас".
"В минувшую субботу работники Мособлпожспаса совместно с сотрудниками федерального ведомства в ходе тушения пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей, а также спасли семейство минипигов из горящей квартиры. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramПожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе семейство минипигов
Пожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе семейство минипигов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Пожарные эвакуировали из горящего дома в Балашихе семейство минипигов
В сообщении говорится, что как только пожарные вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка жилья. Специалисты провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра, не допустив дальнейшего распространения пожара, пострадавших нет.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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