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Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно

Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно - РИА Новости, 03.02.2025

Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно

Станция метро "Щукинская", ближайшая к месту взрыва в ЖК "Алые паруса", работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. РИА Новости, 03.02.2025

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жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Станция метро "Щукинская", ближайшая к месту взрыва в ЖК "Алые паруса", работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. "Станция "Щукинская" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе. При этом, как передавал корреспондент РИА Новости, торговый центр "Щука", находящийся около метро, закрыт. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.

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