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Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно - РИА Новости, 03.02.2025
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11:10 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/metro-1996991281.html
Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно
Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно - РИА Новости, 03.02.2025
Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно
Станция метро "Щукинская", ближайшая к месту взрыва в ЖК "Алые паруса", работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. РИА Новости, 03.02.2025
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взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Станция метро "Щукинская", ближайшая к месту взрыва в ЖК "Алые паруса", работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро. "Станция "Щукинская" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе. При этом, как передавал корреспондент РИА Новости, торговый центр "Щука", находящийся около метро, закрыт. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса"
Станция метро у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно

Станция метро "Щукинская" у места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает штатно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на ЖК "Алые паруса" в районе Щукино в Москве
Вид на ЖК Алые паруса в районе Щукино в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на ЖК "Алые паруса" в районе Щукино в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Станция метро "Щукинская", ближайшая к месту взрыва в ЖК "Алые паруса", работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
"Станция "Щукинская" работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
При этом, как передавал корреспондент РИА Новости, торговый центр "Щука", находящийся около метро, закрыт.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.
Столичный главк СК сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Руководитель столичного главка СК РФ Андрей Стрижов выехал на место инцидента.
Обстановка в ЖК Алые паруса, где утром 3 февраля прогремел взрыв. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
10:35
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеЖК "Алые паруса"
 
 
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