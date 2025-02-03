https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

Эксперт рассказал, что будет с ценами на металлы после указов Трампа

Эксперт рассказал, что будет с ценами на металлы после указов Трампа - РИА Новости, 03.02.2025

Эксперт рассказал, что будет с ценами на металлы после указов Трампа

Мировые цены на металлы могут оставаться на стабильно повышенном уровне в долгосрочной перспективе из-за пошлин президента США Дональда Трампа на алюминий, медь РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:54:00+03:00

2025-02-03T09:54:00+03:00

2025-02-03T09:54:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

джастин трюдо

русал

норильский никель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932964709_393:417:2649:1686_1920x0_80_0_0_657a2a3440694cbbf81ed5710743cf5e.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мировые цены на металлы могут оставаться на стабильно повышенном уровне в долгосрочной перспективе из-за пошлин президента США Дональда Трампа на алюминий, медь и сталь из Канады, Мексики и Китая, следует из комментария аналитика товарных рынков Cbonds Виктора Поплавского для РИА Новости. Трамп подписал указы о введении с 4 декабря ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. "При долгосрочном действии пошлин цены на сталь, алюминий и медь могут стабильно оставаться на повышенном уровне", - прокомментировал протекционистские меры Трампа Поплавский, уточнив, что Канада - наиболее крупный поставщик алюминия и стали в США, Мексика - один из основных экспортеров стали и меди, а Китай в целом крупный игрок на мировом рынке металлов, уточнил Поплавский. По его словам, для России введение пошлин может означать как снижение мировых объемов экспорта в США, так и рост цен на металлы на других рынках. Таким образом "Русал" и "Норникель", ключевые российские производители, смогут еще более переориентироваться на азиатские рынки, включая Китай, считает аналитик. "Введение пошлин на импорт металлов остается важным инструментом экономической политики США, но их реализация неизбежно вызовет цепную реакцию, включая повышение цен на мировых рынках и усиление торговой напряженности", - добавил Поплавский. Эксперт отметил, что пока на соответствующие заявления Трампа, которые были сделаны в конце января, рынок отреагировал слабо, но динамика цен "демонстрирует нервозность". Так, цена на сталь за последнюю неделю (с 23 по 27 января), по данным Cbonds, выросли с 688 долларов за тонну до 733 долларов. Стоимость алюминия (с 24 по 27 января) немного снизилась, с 2 637 долларов за тонну до 2 612 долларов. А колебание цен на медь (с 24 по 28 января) с 4,29 долларов за фунт до 4,27 долларов отражает осторожность трейдеров, заключил аналитик.

https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html

сша

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, джастин трюдо, русал, норильский никель, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады