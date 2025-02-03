https://ria.ru/20250203/meropriyatiya-1997186690.html

Школьникам из новых регионов организуют мероприятия к 23 февраля

Школьникам из новых регионов организуют мероприятия к 23 февраля - РИА Новости, 03.02.2025

Школьникам из новых регионов организуют мероприятия к 23 февраля

"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота" организуют для школьников из новых регионов мероприятия ко Дню защитника Отечества, вместе с детьми РИА Новости, 03.02.2025

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луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

мгер

молодая гвардия единой россии

единая россия

23 февраля

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота" организуют для школьников из новых регионов мероприятия ко Дню защитника Отечества, вместе с детьми активисты напишут письма, которые отправят военнослужащим спецоперации, сообщается в Telegram-канале "Единой России". Отмечается, что активисты МГЕР и "Волонтерской роты" отправились в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы организовать мероприятия и мастер-классы для школьников. "Вместе с детьми активисты нарисуют открытки и напишут письма для военнослужащих, защищающих исторические границы Родины в ходе специальной военной операции. Позже передадим их бойцам и поздравим с 23 февраля. Также волонтёры продолжат оказывать жителям адресную помощь, работать в больницах и госпиталях, пунктах временного размещения и школах", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.

https://ria.ru/20250203/svo-1997183880.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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