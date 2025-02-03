https://ria.ru/20250203/meksika-1997128698.html

Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой

Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой - РИА Новости, 03.02.2025

Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в рамках своей первой поездки на посту направляется на границу с Мексикой для оценки работы американских военных и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:23:00+03:00

2025-02-03T16:23:00+03:00

2025-02-03T16:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в рамках своей первой поездки на посту направляется на границу с Мексикой для оценки работы американских военных и инспекции охраны южных рубежей США.“Вылетаю с базы Эндрюс в свою первую поездку на посту главы Пентагона. Направляюсь на южную границу, чтобы встретиться с нашими военными и изучить ход операций по обеспечению безопасности границы”, – написал Хегсет в своем аккаунте в соцсети X.Ранее Пентагон выделил дополнительные ресурсы для поддержки деятельности Агентства таможенного и пограничного контроля США (CBP) в свете роста числа нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Мексикой. Администрация президента Дональда Трампа заявляла о намерении усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе за счет развертывания дополнительных сил в приграничных районах.

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в мире, мексика, министерство обороны сша, сша, пит хегсет, дональд трамп