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Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой - РИА Новости, 03.02.2025
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16:23 03.02.2025 (обновлено: 16:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/meksika-1997128698.html
Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой
Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой - РИА Новости, 03.02.2025
Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в рамках своей первой поездки на посту направляется на границу с Мексикой для оценки работы американских военных и... РИА Новости, 03.02.2025
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в мире
мексика
министерство обороны сша
сша
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в рамках своей первой поездки на посту направляется на границу с Мексикой для оценки работы американских военных и инспекции охраны южных рубежей США.“Вылетаю с базы Эндрюс в свою первую поездку на посту главы Пентагона. Направляюсь на южную границу, чтобы встретиться с нашими военными и изучить ход операций по обеспечению безопасности границы”, – написал Хегсет в своем аккаунте в соцсети X.Ранее Пентагон выделил дополнительные ресурсы для поддержки деятельности Агентства таможенного и пограничного контроля США (CBP) в свете роста числа нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Мексикой. Администрация президента Дональда Трампа заявляла о намерении усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе за счет развертывания дополнительных сил в приграничных районах.
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в мире, мексика, министерство обороны сша, сша, пит хегсет, дональд трамп
В мире, Мексика, Министерство обороны США, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп
Глава Пентагона отправится на границу с Мексикой

Хегсет отправится на границу с Мексикой для проверки ее охраны

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в рамках своей первой поездки на посту направляется на границу с Мексикой для оценки работы американских военных и инспекции охраны южных рубежей США.
“Вылетаю с базы Эндрюс в свою первую поездку на посту главы Пентагона. Направляюсь на южную границу, чтобы встретиться с нашими военными и изучить ход операций по обеспечению безопасности границы”, – написал Хегсет в своем аккаунте в соцсети X.
Ранее Пентагон выделил дополнительные ресурсы для поддержки деятельности Агентства таможенного и пограничного контроля США (CBP) в свете роста числа нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Мексикой. Администрация президента Дональда Трампа заявляла о намерении усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе за счет развертывания дополнительных сил в приграничных районах.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
"Будет бойня". В США заговорили о войне с Мексикой
1 февраля, 06:51
 
В миреМексикаМинистерство обороны СШАСШАПит ХегсетДональд Трамп
 
 
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