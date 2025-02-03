https://ria.ru/20250203/medvedev-1997005846.html

Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID

Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID - РИА Новости, 03.02.2025

Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:48:00+03:00

2025-02-03T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID, выразив надежду на то, что "глубинное государство" не проглотит его самого. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". "Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев в своём аккаунте в социальной сети Х. Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране. -0-

https://ria.ru/20250203/tramp-1997002616.html

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