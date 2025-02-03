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Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID - РИА Новости, 03.02.2025
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11:48 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/medvedev-1997005846.html
Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID
Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID - РИА Новости, 03.02.2025
Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:48:00+03:00
2025-02-03T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID, выразив надежду на то, что "глубинное государство" не проглотит его самого. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". "Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев в своём аккаунте в социальной сети Х. Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране. -0-
https://ria.ru/20250203/tramp-1997002616.html
https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html
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в мире, технологии, сша, россия, украина, дмитрий медведев, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, США, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Медведев поддержал Маска, пообещавшего закрыть USAID

Медведев назвал умным ходом обещание Маска закрыть агентство USAID

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского предпринимателя Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию USAID, выразив надежду на то, что "глубинное государство" не проглотит его самого.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Маск подтвердил готовность Трампа закрыть USAID
11:43
"Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком", - написал Медведев в своём аккаунте в социальной сети Х.
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране. -0-
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID
Вчера, 22:38
 
В миреТехнологииСШАРоссияУкраинаДмитрий МедведевИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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