https://ria.ru/20250203/medvedchuk-1996962103.html

Медведчук заявил о катастрофе на Украине

Медведчук заявил о катастрофе на Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Медведчук заявил о катастрофе на Украине

На Украине происходит настоящая катастрофа, вполне сопоставимая с событиями Руины, что является предвестником дальнейшего бесповоротного объединения с Россией,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:34:00+03:00

2025-02-03T09:34:00+03:00

2025-02-03T15:11:00+03:00

украина

россия

австро-венгрия

виктор медведчук

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На Украине происходит настоящая катастрофа, вполне сопоставимая с событиями Руины, что является предвестником дальнейшего бесповоротного объединения с Россией, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, его статья опубликована на сайте движения. "В середине XVII века территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи. Жить там было просто опасно, поскольку наследники Золотой Орды, крымские татары, ловили людей и отправляли в рабство в Стамбул, а сами эти степные территории были широкой дорогой для турецких и татарских войск в Европу. И горе тем, кто попадался янычарам на этой дороге. Польские магнаты порабощали православных как второсортный народ, который обязан служить "цивилизованным" господам. <...> Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо", — написал он.Политик напомнил, что в прошлом году смертность в соседней стране превысила рождаемость в 2,8 раза, а за границу выехали полмиллиона украинцев. При этом, по данным отчета ЦРУ за 2024-й, республика заняла первое место в мире среди 228 государств по смертности и последнее — по рождаемости. "Все это говорит, что в стране катастрофа, вполне сопоставимая с событиями Руины, но власть Зеленского делает вид, что ничего не случилось, а если есть какие-то "отдельные недостатки", то о них говорить не стоит — все как-то само собой образуется. Зеленский, который долго играл роль любимой политической жены Байдена, то есть старшей гарема всего коллективного Запада, надеется, что его привилегированное положение при Трампе никак не изменится, но эти влажные надежды лишены элементарного здравого смысла. Картина преступного управления страной Зеленским все более раскрывается перед мировой общественностью", — указал Медведчук. Он также отметил, что большинство украинцев, остающихся на территориях, подконтрольных киевскому режиму, могут не дождаться нового президента, так как удерживающий власть нелегитимный Зеленский делает все для их физического истребления. Жителей страны, как во время Руины, ловят в рабство, но если тогда кочевники отправляли их на турецкие галеры, то сейчас киевский режим шлет их прямо на смерть, в окопы. "Если вспомнить историю Руины, то малороссов спасли вовсе не демократические процессы, которые имели место на всевозможных советах и сходках местной казачьей старшины. <…> История показывает, что какая бы Руина ни наступила для украинцев, приходят русские, и два братских народа строят новую, сильную и прогрессивную для своего времени страну — Российскую империю, СССР, а теперь история просто повторяется на новом витке. За Руиной приходит большая и сильная Россия, и это закон истории, который нельзя отменить", — подчеркнул Медведчук.Руина — события на территории современной Украины во второй половине XVII века, начавшиеся с вооруженного противостояния между разными группами запорожских казаков. Затем к боевым действиям присоединились Россия и Речь Посполитая. Также в войне активно участвовало Крымское ханство, войска которого увели в рабство многих жителей Малороссии. Руина закончилась разделением украинских земель между Россией и Польшей по "Вечному миру" в 1687 году.Как отмечал Медведчук на прошлой неделе, мир соседней стране может принести только Москва. По мнению лидера движения, отстранения Владимира Зеленского от власти недостаточно для завершения конфликта, так как все действующие на Украине партии поддерживают продолжение боевых действий. Медведчук отметил, что при устранении главы киевского режима возникнет жесткая конкуренция между другими политическими силами, а "война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу". Именно поэтому мир жителям Украины могут принести только российские войска, подчеркнул он.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988091867.html

https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html

украина

россия

австро-венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, австро-венгрия, виктор медведчук, центральное разведывательное управление (цру), в мире