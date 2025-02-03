Рейтинг@Mail.ru
Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 03.02.2025 (обновлено: 13:00 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/mask-1997028029.html
Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться
Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться - РИА Новости, 03.02.2025
Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться
Американский предприниматель Илон Маск сравнил агентство США по международному развитию (USAID) с не просто червивым яблоком, а с клубком червей, от которого... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:49:00+03:00
2025-02-03T13:00:00+03:00
в мире
сша
украина
илон маск
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил агентство США по международному развитию (USAID) с не просто червивым яблоком, а с клубком червей, от которого нужно избавиться. "USAID - это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению", - написал Маск в соцсети Х. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.
https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться

Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно срочно избавиться

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил агентство США по международному развитию (USAID) с не просто червивым яблоком, а с клубком червей, от которого нужно избавиться.
"USAID - это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению", - написал Маск в соцсети Х.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID
Вчера, 22:38
 
В миреСШАУкраинаИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала