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Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться

Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться - РИА Новости, 03.02.2025

Маск назвал USAID клубком червей, от которого нужно избавиться

Американский предприниматель Илон Маск сравнил агентство США по международному развитию (USAID) с не просто червивым яблоком, а с клубком червей, от которого... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:49:00+03:00

2025-02-03T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сравнил агентство США по международному развитию (USAID) с не просто червивым яблоком, а с клубком червей, от которого нужно избавиться. "USAID - это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению", - написал Маск в соцсети Х. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.

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в мире, сша, украина, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша