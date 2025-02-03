Мантуров предложил запретить приобретать иностранное оборудование
Мантуров призвал не закупать зарубежное оборудование, если есть российское
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании по развитию отечественного станкостроения предложил нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии на рынке аналогов российского производства.
Как напомнил первый вице-премьер, российская станкоинструментальная промышленность демонстрирует непрерывный рост, в частности, по итогам 2024 года производство станков увеличилось на 40% в стоимостном выражении, инструмента – более чем на 10%. Главной опорой развития отрасли, по его словам, становится новый нацпроект "Станкостроение и робототехника".
"Заводам за счет мер нацпроекта необходимо сделать акцент на максимальное освоение новой линейки продукции и техническое переоснащение собственных мощностей. Заказчикам нужно с опережением формировать техзадания, обеспечить техническое сопровождение контрактов и отдавать безусловный приоритет в закупках российским станкам. Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. ...Я считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении кабмина.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в свою очередь рассказал о разрабатываемых мерах господдержки станкостроения. Так, совместно с Фондом содействия инновациям готовится третья программа с грантами до 50 миллионов рублей для содействия коммерциализации результатов НИОКР. Кроме того, Минпромторг РФ рассматривает возможность с Корпорацией МСП запустить механизм льготного кредитования малых и средних производителей станкоинструмента.
"В части нефинансовых мер поддержки Федеральный центр компетенций в сфере производительности будет консультировать компании по повышению эффективности производства. На сегодня уже проработан перечень из 25 компаний, которые первыми примут участие в этом мероприятии", – отметил Алиханов, чьи слова цитирует пресс-служба кабмина.
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