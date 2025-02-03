https://ria.ru/20250203/lukashenko-1997044864.html

Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового

Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового - РИА Новости, 03.02.2025

Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового

Переизбранный на новый срок президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:47:00+03:00

2025-02-03T13:47:00+03:00

2025-02-03T14:09:00+03:00

белоруссия

в мире

александр лукашенко

роман головченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg

МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Переизбранный на новый срок президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового, сообщила пресс-служба главы государства.Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко. В этой связи премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении Советом министров страны своих полномочий."Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ "О полномочиях правительства Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Там напоминается, что в соответствии с конституцией Белоруссии 3 февраля 2025 года правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом."В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти глава государства, руководствуясь статьями конституции, своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства", - говорится в сообщении.Там также отмечается, что, "как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ".

https://ria.ru/20250127/putin-1995644845.html

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995679421.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, александр лукашенко, роман головченко