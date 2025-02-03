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Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового - РИА Новости, 03.02.2025
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13:47 03.02.2025 (обновлено: 14:09 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/lukashenko-1997044864.html
Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового
Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового - РИА Новости, 03.02.2025
Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового
Переизбранный на новый срок президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:47:00+03:00
2025-02-03T14:09:00+03:00
белоруссия
в мире
александр лукашенко
роман головченко
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Переизбранный на новый срок президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового, сообщила пресс-служба главы государства.Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко. В этой связи премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении Советом министров страны своих полномочий."Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ "О полномочиях правительства Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Там напоминается, что в соответствии с конституцией Белоруссии 3 февраля 2025 года правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом."В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти глава государства, руководствуясь статьями конституции, своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства", - говорится в сообщении.Там также отмечается, что, "как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ".
https://ria.ru/20250127/putin-1995644845.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, роман головченко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Роман Головченко
Лукашенко поручил нынешнему правительству работать до формирования нового

Лукашенко поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Переизбранный на новый срок президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее в понедельник на заседании ЦИК были утверждены итоги прошедших 26 января президентских выборов, избранным главой государства был утвержден Лукашенко. В этой связи премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении Советом министров страны своих полномочий.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
27 января, 10:20
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ "О полномочиях правительства Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Там напоминается, что в соответствии с конституцией Белоруссии 3 февраля 2025 года правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
"В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти глава государства, руководствуясь статьями конституции, своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что, "как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ".
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