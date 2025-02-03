https://ria.ru/20250203/lnr-1997107544.html

Главу администрации Северодонецка задержали по делу о бандитизме и разбое

Главу администрации Северодонецка задержали по делу о бандитизме и разбое - РИА Новости, 03.02.2025

Главу администрации Северодонецка задержали по делу о бандитизме и разбое

В ЛНР задержали главу администрации Северодонецка Николая Моргунова по делу о бандитизме и разбое, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:04:00+03:00

2025-02-03T15:04:00+03:00

2025-02-03T15:51:00+03:00

луганская народная республика

северодонецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

брянка

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В ЛНР задержали главу администрации Северодонецка Николая Моргунова по делу о бандитизме и разбое, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."При поддержке УФСБ по Луганской Народной Республике и ГУУР МВД задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов", — говорится в заявлении. Его подозревают в совершении преступлений по статьям "Бандитизм", "Разбой" и "Похищение человека".По данным следствия, с мая 2014 года задержанный принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы. Будучи главой администрации городского округа Брянка в ЛНР, Моргунов предоставлял различные данные участникам бандформирования для похищения людей, кражи имущества, а также вымогательства денег в качестве выкупа."На данном этапе следователями управления СК по ЛНР расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, шести фактах похищений людей, четырех разбойных нападениях, двух вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше шести миллионов 200 тысяч рублей, за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что все жертвы бандформирования были либо в неприязненных отношениях с фигурантом, либо негативно настроены по отношению к нему."В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними", — добавили в СК.В ближайшее время задержанного доставят на допрос и проведут следственные действия.

https://ria.ru/20250113/prigovor-1993419010.html

https://ria.ru/20250111/zaderzhanie-1993275232.html

https://ria.ru/20241227/sektor-1991662590.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

брянка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание главы администрации Северодонецка Николая Моргунова Глава администрации Северодонецка Николай Моргунов задержан в ЛНР, его подозревают по статьям о бандитизме и разбое. В СК говорят, что Моргунов, будучи главой города Брянка, предоставлял участникам бандформирования данные о состоятельных горожанах для их похищения. На данном этапе расследуются дела об 11 убийствах, 6 похищениях, хищении имущества на 6,2 млн. У всех жертв были плохие отношения с Моргуновым. 2025-02-03T15:04 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, северодонецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, брянка