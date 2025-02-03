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Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье
Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2025
Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье
Подмосковный лифтостроительный завод, расположенный в городском округе Мытищи, начал выпускать взрывобезопасные подъемники в рамках национального проекта... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:33:00+03:00
2025-02-03T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подмосковный лифтостроительный завод, расположенный в городском округе Мытищи, начал выпускать взрывобезопасные подъемники в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Так, подъемники, разработанные на предприятии "ПУЛЬС" (входит в ГК LIFT-IMPORT), будут использовать в зонах с повышенной опасностью, в том числе на объектах с высоким риском взрыва или пожара. Например, из-за горючих газов, паров или пыли. В ведомстве отметили, что на данный момент завод уже принимает заказы на оборудование для таких объектов. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой, инвестиции в разработку и производство взрывобезопасных лифтов на заводе составили 60 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 единиц этой продукции каждый год. При изготовлении таких лифтов подмосковное предприятие использует материалы с минимальным риском трения и нагрева. Например, не допускается использование алюминия и титановых сплавов. Каждый лифт сопровождается отчетом об оценке опасностей воспламенения, который учитывает вероятность трения, статического электричества и других рисков. Также на заводе применяются отечественные материалы и компоненты.
https://ria.ru/20250203/konsultatsii-1997127961.html
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московская область (подмосковье), мытищи, технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Технологии
Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье
В Подмосковье начали выпускать взрывобезопасные лифты
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подмосковный лифтостроительный завод, расположенный в городском округе Мытищи, начал выпускать взрывобезопасные подъемники в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, подъемники, разработанные на предприятии "ПУЛЬС" (входит в ГК LIFT-IMPORT), будут использовать в зонах с повышенной опасностью, в том числе на объектах с высоким риском взрыва или пожара. Например, из-за горючих газов, паров или пыли.
В ведомстве отметили, что на данный момент завод уже принимает заказы на оборудование для таких объектов.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой, инвестиции в разработку и производство взрывобезопасных лифтов на заводе составили 60 миллионов рублей.
Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 единиц этой продукции каждый год.
При изготовлении таких лифтов подмосковное предприятие использует материалы с минимальным риском трения и нагрева. Например, не допускается использование алюминия и титановых сплавов. Каждый лифт сопровождается отчетом об оценке опасностей воспламенения, который учитывает вероятность трения, статического электричества и других рисков. Также на заводе применяются отечественные материалы и компоненты.