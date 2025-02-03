https://ria.ru/20250203/kurskaya-1997118984.html

В Курской области возбудили дело после проверки корпорации развития

В Курской области возбудили дело после проверки корпорации развития - РИА Новости, 03.02.2025

В Курской области возбудили дело после проверки корпорации развития

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в связи с незавершенным строительством 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), возведение которых РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:49:00+03:00

2025-02-03T15:49:00+03:00

2025-02-03T15:49:00+03:00

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КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в связи с незавершенным строительством 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), возведение которых курировала Корпорация развития Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Хочу всех проинформировать в части корпорации развития, что ранее мной было направлено официальное обращение в правоохранительные органы в связи с вопросами, возникшими при вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов на территории области", - сказал на заседании правительства Хинштейн. Затем он зачитал ответ за подписью начальника следственного управления УМВД России по Курской области полковника Дмитрия Трубникова, по словам которого, "материалы проверок по факту подписания должностными лицами актов ввода в эксплуатацию 37 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2024 году", показали, что они знали, что ФАПы не достроены, и действия чиновников стали препятствием для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. По данному факту в отношении должностных лиц министерства строительства, управления капитального строительства, корпорации развития 30 января возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). "Ничто скрывать здесь никто не намерен. Тем более, когда речь идёт о деятельности столь интересной организации, как Корпорация развития Курской области, о которой я об этом уже говорил, по сути, превратилась в какого-то гиганта хозяйственно-экономической деятельности на территории региона", - заявил врио губернатора. Ранее по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями был арестован гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с них и других лиц, включая бизнесменов, а также ряда фирм более 3,2 миллиарда рублей, которые были похищены на контрактах по возведению фортификационных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, александр хинштейн, генеральная прокуратура рф