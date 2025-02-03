https://ria.ru/20250203/kurskaya-1997046072.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 03.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:51:00+03:00

2025-02-03T13:51:00+03:00

2025-02-03T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 980 военнослужащих, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортер, 1681 боевую бронированную машину, 1774 автомобиля, 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф