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Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 03.02.2025 (обновлено: 09:02 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html
Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска
Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска - РИА Новости, 03.02.2025
Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска
Участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск, перешел под огневой контроль российских военных после освобождения поселка Западное, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:23:00+03:00
2025-02-03T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск, перешел под огневой контроль российских военных после освобождения поселка Западное, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.&quot;Между Двуречной и Купянском есть поселок Западное, который ранее наши военнослужащие освободили, и таким образом уже контролировали полностью дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и там уже украинские позиции были атакованы нашими штурмовиками. Дальше уже за некоторое время полностью поселок перешел под контроль Вооруженных сил России&quot;, — рассказал он.По словам Ганчева, есть "определенные положительные подвижки" по продвижению и расширению линии фронта на Купянском направлении. &quot;(До Купянска осталось. – Прим. ред.) небольшое расстояние, примерно около 20 километров&quot;, — уточнил он.Как подчеркнул глава администрации, контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения как в сторону Купянска, так и севернее — в сторону Великого Бурлука. &quot;И уже далее, через Белый Колодец дорога ведет в сторону Волчанска&quot;, — объяснил собеседник агентства.Двадцать второго января российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Об освобождении Двуречной стало известно 28 января.
https://ria.ru/20250105/svo-1992570387.html
https://ria.ru/20250202/pozhar-1996854742.html
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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска

Ганчев: дорога между Двуречной и Купянском перешла под огневой контроль ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск, перешел под огневой контроль российских военных после освобождения поселка Западное, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«

"Между Двуречной и Купянском есть поселок Западное, который ранее наши военнослужащие освободили, и таким образом уже контролировали полностью дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и там уже украинские позиции были атакованы нашими штурмовиками. Дальше уже за некоторое время полностью поселок перешел под контроль Вооруженных сил России", — рассказал он.

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Ганчев рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области
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По словам Ганчева, есть "определенные положительные подвижки" по продвижению и расширению линии фронта на Купянском направлении.
«

"(До Купянска осталось. – Прим. ред.) небольшое расстояние, примерно около 20 километров", — уточнил он.

Как подчеркнул глава администрации, контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения как в сторону Купянска, так и севернее — в сторону Великого Бурлука.
«

"И уже далее, через Белый Колодец дорога ведет в сторону Волчанска", — объяснил собеседник агентства.

Двадцать второго января российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Об освобождении Двуречной стало известно 28 января.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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