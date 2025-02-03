https://ria.ru/20250203/kupjansk-1996953993.html

Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска

Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска - РИА Новости, 03.02.2025

Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска

Участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск, перешел под огневой контроль российских военных после освобождения поселка Западное, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:23:00+03:00

2025-02-03T08:23:00+03:00

2025-02-03T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск, перешел под огневой контроль российских военных после освобождения поселка Западное, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Между Двуречной и Купянском есть поселок Западное, который ранее наши военнослужащие освободили, и таким образом уже контролировали полностью дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и там уже украинские позиции были атакованы нашими штурмовиками. Дальше уже за некоторое время полностью поселок перешел под контроль Вооруженных сил России", — рассказал он.По словам Ганчева, есть "определенные положительные подвижки" по продвижению и расширению линии фронта на Купянском направлении. "(До Купянска осталось. – Прим. ред.) небольшое расстояние, примерно около 20 километров", — уточнил он.Как подчеркнул глава администрации, контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения как в сторону Купянска, так и севернее — в сторону Великого Бурлука. "И уже далее, через Белый Колодец дорога ведет в сторону Волчанска", — объяснил собеседник агентства.Двадцать второго января российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Об освобождении Двуречной стало известно 28 января.

https://ria.ru/20250105/svo-1992570387.html

https://ria.ru/20250202/pozhar-1996854742.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)