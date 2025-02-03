Ганчев рассказал о ситуации в зоне СВО в районе Купянска
Ганчев: дорога между Двуречной и Купянском перешла под огневой контроль ВС РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск, перешел под огневой контроль российских военных после освобождения поселка Западное, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"Между Двуречной и Купянском есть поселок Западное, который ранее наши военнослужащие освободили, и таким образом уже контролировали полностью дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск. Примерно за две недели до этого была форсирована река Оскол севернее Двуречной, и там уже украинские позиции были атакованы нашими штурмовиками. Дальше уже за некоторое время полностью поселок перешел под контроль Вооруженных сил России", — рассказал он.
По словам Ганчева, есть "определенные положительные подвижки" по продвижению и расширению линии фронта на Купянском направлении.
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"(До Купянска осталось. – Прим. ред.) небольшое расстояние, примерно около 20 километров", — уточнил он.
Как подчеркнул глава администрации, контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения как в сторону Купянска, так и севернее — в сторону Великого Бурлука.
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"И уже далее, через Белый Колодец дорога ведет в сторону Волчанска", — объяснил собеседник агентства.
Двадцать второго января российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Об освобождении Двуречной стало известно 28 января.