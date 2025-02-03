https://ria.ru/20250203/kungur-1996975060.html
Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73
Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73 - РИА Новости, 03.02.2025
Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73
Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого Минздрава. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:32:00+03:00
2025-02-03T10:32:00+03:00
2025-02-03T12:18:00+03:00
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УФА, 3 фев — РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого Минздрава."На сегодняшний день 73 человека (из них 25 детей) с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. Из них госпитализированы 66 человек, среди которых 24 ребенка", — сообщили в пресс-службе ведомства.Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.В пятницу СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Тогда сообщалось, что медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом госпитализировали 29 человек, в том числе 11 детей.Позже правоохранители задержали владельца кафе.
https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html
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кунгур, происшествия
Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73
Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73