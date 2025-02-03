https://ria.ru/20250203/kungur-1996975060.html

Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73

Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73 - РИА Новости, 03.02.2025

Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре выросло до 73

Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого Минздрава. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:32:00+03:00

2025-02-03T10:32:00+03:00

2025-02-03T12:18:00+03:00

кунгур

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg

УФА, 3 фев — РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого Минздрава."На сегодняшний день 73 человека (из них 25 детей) с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. Из них госпитализированы 66 человек, среди которых 24 ребенка", — сообщили в пресс-службе ведомства.Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.В пятницу СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Тогда сообщалось, что медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом госпитализировали 29 человек, в том числе 11 детей.Позже правоохранители задержали владельца кафе.

https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html

кунгур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кунгур, происшествия