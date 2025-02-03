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В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
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12:38 03.02.2025 (обновлено: 12:46 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kreml-1997024354.html
В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса"
В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса"
Специальные службы РФ выполняют свою работу, информация уточняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в столичном ЖК... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:38:00+03:00
2025-02-03T12:46:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий песков
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специальные службы РФ выполняют свою работу, информация уточняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в столичном ЖК "Алые паруса". "Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно", - сказал Песков журналистам Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
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происшествия, москва, дмитрий песков, взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Дмитрий Песков, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса"

Песков о взрыве в "Алых парусах": сейчас комментировать невозможно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специальные службы РФ выполняют свою работу, информация уточняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в столичном ЖК "Алые паруса".
"Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно", - сказал Песков журналистам
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
11:33
 
ПроисшествияМоскваДмитрий ПесковВзрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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