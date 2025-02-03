https://ria.ru/20250203/kreml-1997024354.html

В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса"

В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

В Кремле прокомментировали инцидент в ЖК "Алые паруса"

Специальные службы РФ выполняют свою работу, информация уточняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в столичном ЖК... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:38:00+03:00

2025-02-03T12:38:00+03:00

2025-02-03T12:46:00+03:00

происшествия

москва

дмитрий песков

взрыв в жк "алые паруса" в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997011148_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97768b89dddc71b62c889ce1a55eac93.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специальные службы РФ выполняют свою работу, информация уточняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в столичном ЖК "Алые паруса". "Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно", - сказал Песков журналистам Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, дмитрий песков, взрыв в жк "алые паруса" в москве