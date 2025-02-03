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В Кремле высказались об отношениях России и Европы - РИА Новости, 03.02.2025
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12:33 03.02.2025 (обновлено: 12:35 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kreml-1997023043.html
В Кремле высказались об отношениях России и Европы
В Кремле высказались об отношениях России и Европы - РИА Новости, 03.02.2025
В Кремле высказались об отношениях России и Европы
Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:33:00+03:00
2025-02-03T12:35:00+03:00
россия
европа
испания
дмитрий песков
хосе мануэль альбарес
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим руководством, который завел отношения с нашей страной в тупик - фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами", - сказал он журналистам. Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановить отношения с Россией в будущем.
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россия, европа, испания, дмитрий песков, хосе мануэль альбарес
Россия, Европа, Испания, Дмитрий Песков, Хосе Мануэль Альбарес
В Кремле высказались об отношениях России и Европы

Песков: печальный опыт отношений России с Европой всегда будет учитываться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим руководством, который завел отношения с нашей страной в тупик - фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами", - сказал он журналистам.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановить отношения с Россией в будущем.
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В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 12:38
 
РоссияЕвропаИспанияДмитрий ПесковХосе Мануэль Альбарес
 
 
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