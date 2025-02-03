https://ria.ru/20250203/kreml-1997023043.html

В Кремле высказались об отношениях России и Европы

В Кремле высказались об отношениях России и Европы - РИА Новости, 03.02.2025

В Кремле высказались об отношениях России и Европы

Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:33:00+03:00

2025-02-03T12:33:00+03:00

2025-02-03T12:35:00+03:00

россия

европа

испания

дмитрий песков

хосе мануэль альбарес

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Печальный опыт отношений России с нынешними властями Европы всегда будет учитываться при продолжении контактов с европейцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим руководством, который завел отношения с нашей страной в тупик - фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами", - сказал он журналистам. Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановить отношения с Россией в будущем.

https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html

россия

европа

испания

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россия, европа, испания, дмитрий песков, хосе мануэль альбарес