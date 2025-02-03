В Саранске заподозрили учителя в краже ноутбуков из школы
Учителя из Саранска заподозрили в краже и сдаче в ломбард 10 школьных ноутбуков
Ноутбук. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Педагог школы в Саранске подозревается в краже 10 ноутбуков из кабинета, которые он сдал в ломбард, сообщает МВД Мордовии.
Директор одной из школ Саранска заявил в полицию о хищении из кабинета 10 ноутбуков. Предварительная сумма ущерба составила 375 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили причастного к преступлению - им оказался учитель этой же школы.
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"По словам фигуранта, в конце декабря он, имея доступ к одному из кабинетов, с целью ремонта забрал домой ноутбук. После устранения поломки… мужчина сдал технику в ломбард за 10 тысяч рублей. По окончании каникул подозреваемый вновь решил совершить кражу. Забрав из кабинета уже два ноутбука, он сбыл их аналогичным образом. На протяжении последующих нескольких недель он совершил хищение еще семи компьютеров, которые также сдал в разные ломбарды, выручив за них от 8 до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Свою вину подозреваемый не отрицает, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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