Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение"
Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса Интервидение в Москве
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: 1. Провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение", - говорится в документе.
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Правительству поручается образовать оргкомитет по подготовке и проведению конкурса, разработать при участии правительств Москвы и Московской области комплекс мер, направленных на подготовку и проведение конкурса, и обеспечить реализацию указанных мер, а также оказать содействие в освещении в СМИ мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса. Согласно указу, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, Путин поручил образовать наблюдательный совет конкурса для решения основных задач, связанных с его проведением. Согласно документу, набсовет утверждает концепцию проведения конкурса и положение о его проведении, утверждает результаты конкурса, принимает решения об основных направлениях развития конкурса в последующие годы, в том числе по международному сотрудничеству, координирует информационное сопровождение в целях популяризации многообразия культур.
"Назначить председателем наблюдательного совета конкурса первого заместителя руководителя администрации президента РФ Кириенко С.В.", - добавляется в указе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания 3 февраля 2025 года.
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