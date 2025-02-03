https://ria.ru/20250203/konkurs-1997156713.html

Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение"

Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 03.02.2025

Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение"

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:47:00+03:00

2025-02-03T17:47:00+03:00

2025-02-03T18:04:00+03:00

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: 1. Провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение", - говорится в документе.Правительству поручается образовать оргкомитет по подготовке и проведению конкурса, разработать при участии правительств Москвы и Московской области комплекс мер, направленных на подготовку и проведение конкурса, и обеспечить реализацию указанных мер, а также оказать содействие в освещении в СМИ мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса. Согласно указу, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Кроме того, Путин поручил образовать наблюдательный совет конкурса для решения основных задач, связанных с его проведением. Согласно документу, набсовет утверждает концепцию проведения конкурса и положение о его проведении, утверждает результаты конкурса, принимает решения об основных направлениях развития конкурса в последующие годы, в том числе по международному сотрудничеству, координирует информационное сопровождение в целях популяризации многообразия культур."Назначить председателем наблюдательного совета конкурса первого заместителя руководителя администрации президента РФ Кириенко С.В.", - добавляется в указе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания 3 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241226/kreschenskiyfestival-1991426159.html

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москва, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, общество