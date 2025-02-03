https://ria.ru/20250203/konkurs-1997144311.html

В Запорожской области пройдет конкурс для участников спецоперации

В Запорожской области пройдет конкурс для участников спецоперации - РИА Новости, 03.02.2025

В Запорожской области пройдет конкурс для участников спецоперации

В Запорожской области стартует региональный кадровый конкурс для участников специальной военной операции "Запорожские герои", сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:09:00+03:00

2025-02-03T17:09:00+03:00

2025-02-03T17:09:00+03:00

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В Запорожской области стартует региональный кадровый конкурс для участников специальной военной операции "Запорожские герои", сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожской области стартует региональный кадровый конкурс "Запорожские герои". Это региональный проект масштабной инициативы нашего президента Владимира Путина, которая уже помогла десяткам участников специальной военной операции найти себя в новом качестве", - написал Балицкий. По его словам, проект стартует 23 февраля, в День защитника Отечества, и продлится до 10 июля. "Победители конкурса пройдут обучение и стажировку в региональных органах власти, пополнят ряды государственных и муниципальных управленцев и будут работать в интересах страны, на благо России и Запорожской области, налаживая нашу мирную жизнь", - подчеркнул губернатор. Президент РФ при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. На региональном уровне глава государства поручил создать аналогичные проекты.

https://ria.ru/20240821/vojsko-1967525322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, общество