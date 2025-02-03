В Запорожской области пройдет конкурс для участников спецоперации
Балицкий: в Запорожской области 23 февраля стартует конкурс для участников СВО
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПлакаты "Россия - это доблесть" и "Россия - это вера" на улице в Мелитополе
Плакаты "Россия - это доблесть" и "Россия - это вера" на улице в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В Запорожской области стартует региональный кадровый конкурс для участников специальной военной операции "Запорожские герои", сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Запорожской области стартует региональный кадровый конкурс "Запорожские герои". Это региональный проект масштабной инициативы нашего президента Владимира Путина, которая уже помогла десяткам участников специальной военной операции найти себя в новом качестве", - написал Балицкий.
В Запорожской области воссоздадут казачье войско
21 августа 2024, 12:38
По его словам, проект стартует 23 февраля, в День защитника Отечества, и продлится до 10 июля.
"Победители конкурса пройдут обучение и стажировку в региональных органах власти, пополнят ряды государственных и муниципальных управленцев и будут работать в интересах страны, на благо России и Запорожской области, налаживая нашу мирную жизнь", - подчеркнул губернатор.
Президент РФ при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. На региональном уровне глава государства поручил создать аналогичные проекты.
Инфографика