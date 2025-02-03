https://ria.ru/20250203/kongo-1997199350.html

Число погибших во время боев в Гоме в ДР Конго достигло 900 человек

Число погибших во время боев в Гоме в ДР Конго достигло 900 человек - РИА Новости, 03.02.2025

Число погибших во время боев в Гоме в ДР Конго достигло 900 человек

Число погибших в ходе боев в столице провинции Северное Киву Гоме в ДР Конго составляет не менее 900 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:54:00+03:00

2025-02-03T23:54:00+03:00

2025-02-03T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число погибших в ходе боев в столице провинции Северное Киву Гоме в ДР Конго составляет не менее 900 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). "По меньшей мере 900 тел были найдены на улицах Гомы", - сообщает агентство. Кроме того, по данным ВОЗ, число раненых также возросло, составив около 2900 тысяч человек. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит движение М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, ранены около 1000. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды также вторглись в пригород Гомы. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.

https://ria.ru/20250129/povstantsy-1996168693.html

https://ria.ru/20250131/drk-1996574427.html

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Дарья Буймова

в мире, руанда, демократическая республика конго, россия, василий небензя, воз, оон