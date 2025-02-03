Число погибших во время боев в Гоме в ДР Конго достигло 900 человек
После боев в Гоме в ДР Конго на улицах нашли по меньшей мере 900 тел погибших
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23 в Гоме
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23 в Гоме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число погибших в ходе боев в столице провинции Северное Киву Гоме в ДР Конго составляет не менее 900 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
"По меньшей мере 900 тел были найдены на улицах Гомы", - сообщает агентство.
Кроме того, по данным ВОЗ, число раненых также возросло, составив около 2900 тысяч человек.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в который входит движение М23, 26 января заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Тем не менее из сообщений местных СМИ следует, что в городе продолжаются интенсивные бои. Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, ранены около 1000. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из движения М23 и военные Руанды также вторглись в пригород Гомы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ решительно осуждает действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призывает к выводу бойцов этого формирования из захваченных населенных пунктов страны.
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