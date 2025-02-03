СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго
Okapi: более 140 женщин и почти 30 детей погибли при пожаре в тюрьме в ДР Конго
© AP PhotoСилы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго
© AP Photo
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 160 заключенных, в том числе почти 30 детей, погибли в результате массового побега из тюрьмы в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), произошедшего неделю назад, сообщает радио Okapi со ссылкой на источник в пенитенциарных службах.
Побег произошел 27 января на фоне ожесточенных столкновений между конголезской армией и повстанцами М23, которые при поддержке руандийской армии наступали на Гому – столицу пограничной провинции Северное Киву. Ранее сообщалось о десяти погибших заключенных.
Как сообщает радио, при побеге заключенные подожгли тюрьму. В огне погибла по меньшей мере 141 женщина, а также 28 детей, находившихся со своими матерями в заключении. Еще несколько заключенных были застрелены, когда охранники пытались предотвратить побег.
В настоящее время тюрьма Мунзензе пуста. Охранники покинули помещение, там не осталось ни одного заключенного. Большая часть тюрьмы сожжена, включая офис тюремной администрации.
До побега и пожара в тюрьме содержалось около 4,4 тысячи заключенных, что значительно превышало ее вместимость.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
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