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СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго - РИА Новости, 03.02.2025
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16:53 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/kongo-1997138817.html
СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго
СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго
Более 160 заключенных, в том числе почти 30 детей, погибли в результате массового побега из тюрьмы в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:53:00+03:00
2025-02-03T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 160 заключенных, в том числе почти 30 детей, погибли в результате массового побега из тюрьмы в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), произошедшего неделю назад, сообщает радио Okapi со ссылкой на источник в пенитенциарных службах. Побег произошел 27 января на фоне ожесточенных столкновений между конголезской армией и повстанцами М23, которые при поддержке руандийской армии наступали на Гому – столицу пограничной провинции Северное Киву. Ранее сообщалось о десяти погибших заключенных. Как сообщает радио, при побеге заключенные подожгли тюрьму. В огне погибла по меньшей мере 141 женщина, а также 28 детей, находившихся со своими матерями в заключении. Еще несколько заключенных были застрелены, когда охранники пытались предотвратить побег. В настоящее время тюрьма Мунзензе пуста. Охранники покинули помещение, там не осталось ни одного заключенного. Большая часть тюрьмы сожжена, включая офис тюремной администрации. До побега и пожара в тюрьме содержалось около 4,4 тысячи заключенных, что значительно превышало ее вместимость. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html
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в мире, здоровье - общество, руанда, ангола, демократическая республика конго, конго
В мире, Здоровье - Общество, Руанда, Ангола, Демократическая Республика Конго, Конго
СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго

Okapi: более 140 женщин и почти 30 детей погибли при пожаре в тюрьме в ДР Конго

© AP PhotoСилы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 160 заключенных, в том числе почти 30 детей, погибли в результате массового побега из тюрьмы в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), произошедшего неделю назад, сообщает радио Okapi со ссылкой на источник в пенитенциарных службах.
Побег произошел 27 января на фоне ожесточенных столкновений между конголезской армией и повстанцами М23, которые при поддержке руандийской армии наступали на Гому – столицу пограничной провинции Северное Киву. Ранее сообщалось о десяти погибших заключенных.
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29 января, 17:25
Как сообщает радио, при побеге заключенные подожгли тюрьму. В огне погибла по меньшей мере 141 женщина, а также 28 детей, находившихся со своими матерями в заключении. Еще несколько заключенных были застрелены, когда охранники пытались предотвратить побег.
В настоящее время тюрьма Мунзензе пуста. Охранники покинули помещение, там не осталось ни одного заключенного. Большая часть тюрьмы сожжена, включая офис тюремной администрации.
До побега и пожара в тюрьме содержалось около 4,4 тысячи заключенных, что значительно превышало ее вместимость.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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