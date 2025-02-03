https://ria.ru/20250203/kongo-1997138817.html

СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго

СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ: более 160 заключенных погибли в тюрьме в ДР Конго

Более 160 заключенных, в том числе почти 30 детей, погибли в результате массового побега из тюрьмы в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:53:00+03:00

2025-02-03T16:53:00+03:00

2025-02-03T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 160 заключенных, в том числе почти 30 детей, погибли в результате массового побега из тюрьмы в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), произошедшего неделю назад, сообщает радио Okapi со ссылкой на источник в пенитенциарных службах. Побег произошел 27 января на фоне ожесточенных столкновений между конголезской армией и повстанцами М23, которые при поддержке руандийской армии наступали на Гому – столицу пограничной провинции Северное Киву. Ранее сообщалось о десяти погибших заключенных. Как сообщает радио, при побеге заключенные подожгли тюрьму. В огне погибла по меньшей мере 141 женщина, а также 28 детей, находившихся со своими матерями в заключении. Еще несколько заключенных были застрелены, когда охранники пытались предотвратить побег. В настоящее время тюрьма Мунзензе пуста. Охранники покинули помещение, там не осталось ни одного заключенного. Большая часть тюрьмы сожжена, включая офис тюремной администрации. До побега и пожара в тюрьме содержалось около 4,4 тысячи заключенных, что значительно превышало ее вместимость. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html

https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html

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в мире, здоровье - общество, руанда, ангола, демократическая республика конго, конго