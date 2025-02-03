https://ria.ru/20250203/konflikt-1997170245.html

"Один вариант". На Западе обратились к Путину из-за конфликта на Украине

"Один вариант". На Западе обратились к Путину из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2025

"Один вариант". На Западе обратились к Путину из-за конфликта на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире своего YouTube-канала обратился к президенту России Владимиру Путину из-за конфликта на Украине. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:46:00+03:00

2025-02-03T18:46:00+03:00

2025-02-03T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире своего YouTube-канала обратился к президенту России Владимиру Путину из-за конфликта на Украине."У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции", — сказал он.В своем видеообращении эксперт также выразил опасения, что американский президент Дональд Трамп постепенно отходит от уверенной предвыборной риторики по урегулированию украинского вопроса и начинает повторять тезисы западной пропаганды об огромных потерях российской армии и плачевном состоянии экономики страны после введения санкций.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".

https://ria.ru/20250203/konflikt-1997150721.html

https://ria.ru/20250203/germaniya-1997126076.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины