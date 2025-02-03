Рейтинг@Mail.ru
Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:37 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/kitaj-1997151803.html
Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд
Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд - РИА Новости, 03.02.2025
Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд
Китай в следующем году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров, он будет заниматься поисками воды на Южном полюсе... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:37:00+03:00
2025-02-03T17:37:00+03:00
наука
космос - риа наука
луна
китай
земля
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997149742_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a7ff13ab1c3641d1a98b87f4d8468570.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай в следующем году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров, он будет заниматься поисками воды на Южном полюсе спутника Земли, сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник. "Исследовательский зонд"Чанъэ-7" состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз",- заявил заместитель главного конструктора миссии "Чанъэ-7" Тан Юйхуа, его слова приводит сайт телеканала. Сообщается, что в 2026 году Китай запустит космический зонд "Чанъэ-7", который будет искать лед на Южном полюсе Луны. Если его удастся найти, то это сократит стоимость и время доставки воды на Луну, что поможет построить лунную базу, а также поможет изучить возможность существования жизни на Луне и других планетах. "Зонд может надежно и многократно приземляться на различные поверхности, подобно тому, как человек сгибает ноги при прыжке с высоты",- добавил Тан Юйхуа. Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что у этого шестиногого зонда будет возможность ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок. Это позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам. Китайская программа исследования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.
https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html
https://ria.ru/20240917/luna-1973097781.html
луна
китай
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997149742_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_f42ab84a22fa7bc65e7a5ce63817b8f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, луна, китай, земля, технологии
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Китай, Земля, Технологии
Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд

Китайский зонд Чанъэ-7 будет заниматься поисками воды на Южном полюсе Луны

© CNSAЗонд "Чанъэ-7"
Зонд Чанъэ-7 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© CNSA
Зонд "Чанъэ-7". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай в следующем году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров, он будет заниматься поисками воды на Южном полюсе спутника Земли, сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник.
"Исследовательский зонд"Чанъэ-7" состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз",- заявил заместитель главного конструктора миссии "Чанъэ-7" Тан Юйхуа, его слова приводит сайт телеканала.
Луна - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
СМИ: китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю
18 августа 2024, 05:51
Сообщается, что в 2026 году Китай запустит космический зонд "Чанъэ-7", который будет искать лед на Южном полюсе Луны. Если его удастся найти, то это сократит стоимость и время доставки воды на Луну, что поможет построить лунную базу, а также поможет изучить возможность существования жизни на Луне и других планетах.
"Зонд может надежно и многократно приземляться на различные поверхности, подобно тому, как человек сгибает ноги при прыжке с высоты",- добавил Тан Юйхуа.
Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что у этого шестиногого зонда будет возможность ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок. Это позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам.
Китайская программа исследования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года.
В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.
Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны
17 сентября 2024, 07:55
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаКитайЗемляТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала