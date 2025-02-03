https://ria.ru/20250203/kitaj-1997151803.html

Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд

Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд - РИА Новости, 03.02.2025

Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд

Китай в следующем году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров, он будет заниматься поисками воды на Южном полюсе... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:37:00+03:00

2025-02-03T17:37:00+03:00

2025-02-03T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай в следующем году отправит на Луну зонд, который за один прыжок сможет преодолевать десятки километров, он будет заниматься поисками воды на Южном полюсе спутника Земли, сообщает Центральное телевидение Китая в понедельник. "Исследовательский зонд"Чанъэ-7" состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз",- заявил заместитель главного конструктора миссии "Чанъэ-7" Тан Юйхуа, его слова приводит сайт телеканала. Сообщается, что в 2026 году Китай запустит космический зонд "Чанъэ-7", который будет искать лед на Южном полюсе Луны. Если его удастся найти, то это сократит стоимость и время доставки воды на Луну, что поможет построить лунную базу, а также поможет изучить возможность существования жизни на Луне и других планетах. "Зонд может надежно и многократно приземляться на различные поверхности, подобно тому, как человек сгибает ноги при прыжке с высоты",- добавил Тан Юйхуа. Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что у этого шестиногого зонда будет возможность ползать, прыгать, а также летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок. Это позволит ему исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам. Китайская программа исследования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.

https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html

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космос - риа наука, луна, китай, земля, технологии