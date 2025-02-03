Китай не будет агрессивно реагировать на давление Трампа, заявил эксперт
Экономист Луконин: КНР слабо отреагирует на давление Трампа по Панамскому каналу
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНР понесет имиджевые потери, но не отреагирует агрессивно на действия Вашингтона, из-за давления которого Панама хочет прекратить участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь", заявил РИА Новости кандидат экономических наук, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин.
Госсекретарь США Марко Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После переговоров панамский лидер сообщил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь".
"Она (Панама - ред.) не сама действовала. Соединенные Штаты Америки заставили ее действовать в интересах США", - сказал Луконин РИА Новости.
Эксперт уверен, что данное решение принесёт Китаю лишь имиджевые потери, поскольку КНР не заинтересована в эскалации конфликта.
"Это, скорее, имиджевые потери Китая. Китай никаких агрессивных контрдействий предпринимать не будет, потому что его основная задача сейчас не ввязаться в размен ударами с Соединенными Штатами, а заниматься модернизацией своей экономики", - объяснил кандидат экономических наук.
Однако правительство Трампа предприняло и другие шаги в отношении китайской экономики. В частности, Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило "de minimis", которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
"И пошлины, и вот эти планы, они как раз и указывают на очередное обострение торгово-экономической войны. Но это все в рамках соперничества стратегического США и Китая", - добавил Луконин.