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Китай не будет агрессивно реагировать на давление Трампа, заявил эксперт - РИА Новости, 03.02.2025
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16:26 03.02.2025 (обновлено: 16:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kitaj-1997129854.html
Китай не будет агрессивно реагировать на давление Трампа, заявил эксперт
Китай не будет агрессивно реагировать на давление Трампа, заявил эксперт - РИА Новости, 03.02.2025
Китай не будет агрессивно реагировать на давление Трампа, заявил эксперт
КНР понесет имиджевые потери, но не отреагирует агрессивно на действия Вашингтона, из-за давления которого Панама хочет прекратить участие в китайской... РИА Новости, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНР понесет имиджевые потери, но не отреагирует агрессивно на действия Вашингтона, из-за давления которого Панама хочет прекратить участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь", заявил РИА Новости кандидат экономических наук, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин. Госсекретарь США Марко Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После переговоров панамский лидер сообщил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". "Она (Панама - ред.) не сама действовала. Соединенные Штаты Америки заставили ее действовать в интересах США", - сказал Луконин РИА Новости. Эксперт уверен, что данное решение принесёт Китаю лишь имиджевые потери, поскольку КНР не заинтересована в эскалации конфликта. "Это, скорее, имиджевые потери Китая. Китай никаких агрессивных контрдействий предпринимать не будет, потому что его основная задача сейчас не ввязаться в размен ударами с Соединенными Штатами, а заниматься модернизацией своей экономики", - объяснил кандидат экономических наук. Однако правительство Трампа предприняло и другие шаги в отношении китайской экономики. В частности, Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило "de minimis", которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. "И пошлины, и вот эти планы, они как раз и указывают на очередное обострение торгово-экономической войны. Но это все в рамках соперничества стратегического США и Китая", - добавил Луконин.
https://ria.ru/20250203/panama-1996937390.html
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цены на нефть, китай, сша, канада, дональд трамп, марко рубио, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Марко Рубио, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай не будет агрессивно реагировать на давление Трампа, заявил эксперт

Экономист Луконин: КНР слабо отреагирует на давление Трампа по Панамскому каналу

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КНР понесет имиджевые потери, но не отреагирует агрессивно на действия Вашингтона, из-за давления которого Панама хочет прекратить участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь", заявил РИА Новости кандидат экономических наук, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин.
Госсекретарь США Марко Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После переговоров панамский лидер сообщил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь".
Вход в Панамский канал со стороны Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Панама прекратит участие в китайской инициативе "Один пояс — один путь"
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"Она (Панама - ред.) не сама действовала. Соединенные Штаты Америки заставили ее действовать в интересах США", - сказал Луконин РИА Новости.
Эксперт уверен, что данное решение принесёт Китаю лишь имиджевые потери, поскольку КНР не заинтересована в эскалации конфликта.
"Это, скорее, имиджевые потери Китая. Китай никаких агрессивных контрдействий предпринимать не будет, потому что его основная задача сейчас не ввязаться в размен ударами с Соединенными Штатами, а заниматься модернизацией своей экономики", - объяснил кандидат экономических наук.
Однако правительство Трампа предприняло и другие шаги в отношении китайской экономики. В частности, Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило "de minimis", которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
"И пошлины, и вот эти планы, они как раз и указывают на очередное обострение торгово-экономической войны. Но это все в рамках соперничества стратегического США и Китая", - добавил Луконин.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу, заявил Рубио
Вчера, 22:14
 
Цены на нефтьКитайСШАКанадаДональд ТрампМарко РубиоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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