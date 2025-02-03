https://ria.ru/20250203/kinoprokat-1996941033.html

"Злой город" возглавил кинопрокат в России

"Злой город" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 03.02.2025

"Злой город" возглавил кинопрокат в России

Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат, заработав 138,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T02:39:00+03:00

2025-02-03T02:39:00+03:00

2025-02-03T02:39:00+03:00

культура

россия

александр петров (актер)

снг

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Исторический фильм "Злой город" возглавил кинопрокат, заработав 138,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась турецкая адаптация комедии о перевоспитании мажора "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Фильм собрал 62,2 миллиона рублей. Приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь" занял третью строчку, собрав в прокате 50,4 миллиона рублей. Комедия с Александром Петровым "Василий" оказалась на четвертом месте, заработав за уикенд 48,9 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича": он заработал 47,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241230/kinoprokat-1992032700.html

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россия, александр петров (актер), снг