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Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО

Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО - РИА Новости, 03.02.2025

Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО

Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:11:00+03:00

2025-02-03T14:11:00+03:00

2025-02-03T14:11:00+03:00

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по ранению, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского Ссовета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы", – говорится в сообщении. Отмечается, что дело в отношении Владимира Реука рассмотрит Клинцовский городской суд Брянской области. Фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, один из которых - в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество, поскольку в этом случае его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России. Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года.

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происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянский областной суд