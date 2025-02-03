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Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО - РИА Новости, 03.02.2025
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО
Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:11:00+03:00
2025-02-03T14:11:00+03:00
2025-02-03T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по ранению, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского Ссовета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы", – говорится в сообщении. Отмечается, что дело в отношении Владимира Реука рассмотрит Клинцовский городской суд Брянской области. Фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, один из которых - в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество, поскольку в этом случае его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России. Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года.
https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html
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происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянский областной суд
Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянский областной суд
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО
Брянский экс-депутат пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации