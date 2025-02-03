Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО - РИА Новости, 03.02.2025
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО
Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:11:00+03:00
2025-02-03T14:11:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по ранению, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского Ссовета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы", – говорится в сообщении. Отмечается, что дело в отношении Владимира Реука рассмотрит Клинцовский городской суд Брянской области. Фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, один из которых - в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество, поскольку в этом случае его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России. Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года.
https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянский областной суд
Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянский областной суд
Экс-депутата Брянской области будут судить за хищение денег участников СВО

Брянский экс-депутат пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов пойдет под суд за хищение денег участников спецоперации, которым он обещал награды и выплаты по ранению, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"По версии следствия, Реук, являясь депутатом Клинцовского городского Ссовета народных депутатов, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дело в отношении Владимира Реука рассмотрит Клинцовский городской суд Брянской области. Фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, один из которых - в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество, поскольку в этом случае его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.
Об аресте Реука Брянский областной суд сообщал в июле прошлого года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО
17 декабря 2024, 16:47
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Брянский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала