Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках
Хинштейн пригрозил принять меры из-за ситуации со льготными лекарствами
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что если ситуация с нехваткой льготных лекарственных средств до конца недели не изменится, он будет принимать "жесткие управленческие решения".
На заседании правительства Курской области в понедельник к врио губернатора обратился уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов, который сообщил о продолжающихся жалобах курян на нехватку льготных лекарств, после чего врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная отчиталась о текущей ситуации: "Все закупки министерства здравоохранения были осуществлены еще в предыдущем году, поставки все идут. По ряду препаратов поставщики по конкретным наименованиям поставляют лекарства, естественно, не в первые дни, как мы просили по ускорению. То есть проблемы единичные, по определенным препаратам и по определенным дозировкам".
По словам Хинштейна, о данных проблемах ему никто не сообщал.
"Вижу, что продолжается попытка ситуацию сгладить… О том, что продолжаются закупки, я слышу каждую неделю. Значит, Екатерина Васильевна, мы с вами на минувшей неделе не раз общались, вместе с вами выезжали в субботу в больницу. О том, что есть проблемы с Минздравом России по каким-то поставкам, я слышу от вас сейчас впервые. Вы знаете, какая острая это тема, вы понимаете, что речь идет о людях, у которых эти лекарства являются предметом не просто жизненной необходимости, это вопрос их жизни и здоровья", - сказал врио губернатора.
Хинштейн поручил ответственным лицам письменно доложить, каких лекарственных препаратов недостает, с каким из поставщиков проблемы, а также что происходит по линии Минздрава России.
"Можно журнал "Мурзилку" и "Огонек" принести на 3 дня позже почтальону, а когда речь идет о лекарстве, тем более онкологического больного или диабетика… Значит, Екатерина Васильевна, если до конца текущей недели эта ситуация не изменится, я буду вынужден принимать какие-то более жесткие управленческие решения, но дальше мириться с тем, что люди продолжают жаловаться, а ответственные руководители при этом говорят, что все хорошо и делают руками спасительные "пасы", как Кашпировский перед телевизором, так не будет продолжаться", - заявил Хинштейн.