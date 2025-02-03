https://ria.ru/20250203/khinshteyn-1997153946.html

Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках

Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках - РИА Новости, 03.02.2025

Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что если ситуация с нехваткой льготных лекарственных средств до конца недели не изменится, он будет... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:43:00+03:00

2025-02-03T17:43:00+03:00

2025-02-03T17:52:00+03:00

россия

курская область

здоровье - общество

александр хинштейн

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КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что если ситуация с нехваткой льготных лекарственных средств до конца недели не изменится, он будет принимать "жесткие управленческие решения". На заседании правительства Курской области в понедельник к врио губернатора обратился уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов, который сообщил о продолжающихся жалобах курян на нехватку льготных лекарств, после чего врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная отчиталась о текущей ситуации: "Все закупки министерства здравоохранения были осуществлены еще в предыдущем году, поставки все идут. По ряду препаратов поставщики по конкретным наименованиям поставляют лекарства, естественно, не в первые дни, как мы просили по ускорению. То есть проблемы единичные, по определенным препаратам и по определенным дозировкам". По словам Хинштейна, о данных проблемах ему никто не сообщал. "Вижу, что продолжается попытка ситуацию сгладить… О том, что продолжаются закупки, я слышу каждую неделю. Значит, Екатерина Васильевна, мы с вами на минувшей неделе не раз общались, вместе с вами выезжали в субботу в больницу. О том, что есть проблемы с Минздравом России по каким-то поставкам, я слышу от вас сейчас впервые. Вы знаете, какая острая это тема, вы понимаете, что речь идет о людях, у которых эти лекарства являются предметом не просто жизненной необходимости, это вопрос их жизни и здоровья", - сказал врио губернатора. Хинштейн поручил ответственным лицам письменно доложить, каких лекарственных препаратов недостает, с каким из поставщиков проблемы, а также что происходит по линии Минздрава России. "Можно журнал "Мурзилку" и "Огонек" принести на 3 дня позже почтальону, а когда речь идет о лекарстве, тем более онкологического больного или диабетика… Значит, Екатерина Васильевна, если до конца текущей недели эта ситуация не изменится, я буду вынужден принимать какие-то более жесткие управленческие решения, но дальше мириться с тем, что люди продолжают жаловаться, а ответственные руководители при этом говорят, что все хорошо и делают руками спасительные "пасы", как Кашпировский перед телевизором, так не будет продолжаться", - заявил Хинштейн.

https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html

https://ria.ru/20250203/lekarstva-1863850209.html

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россия, курская область, здоровье - общество, александр хинштейн