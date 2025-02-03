Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 03.02.2025 (обновлено: 17:52 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/khinshteyn-1997153946.html
Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках
Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках - РИА Новости, 03.02.2025
Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что если ситуация с нехваткой льготных лекарственных средств до конца недели не изменится, он будет... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:43:00+03:00
2025-02-03T17:52:00+03:00
россия
курская область
здоровье - общество
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg
КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что если ситуация с нехваткой льготных лекарственных средств до конца недели не изменится, он будет принимать "жесткие управленческие решения". На заседании правительства Курской области в понедельник к врио губернатора обратился уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов, который сообщил о продолжающихся жалобах курян на нехватку льготных лекарств, после чего врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная отчиталась о текущей ситуации: "Все закупки министерства здравоохранения были осуществлены еще в предыдущем году, поставки все идут. По ряду препаратов поставщики по конкретным наименованиям поставляют лекарства, естественно, не в первые дни, как мы просили по ускорению. То есть проблемы единичные, по определенным препаратам и по определенным дозировкам". По словам Хинштейна, о данных проблемах ему никто не сообщал. "Вижу, что продолжается попытка ситуацию сгладить… О том, что продолжаются закупки, я слышу каждую неделю. Значит, Екатерина Васильевна, мы с вами на минувшей неделе не раз общались, вместе с вами выезжали в субботу в больницу. О том, что есть проблемы с Минздравом России по каким-то поставкам, я слышу от вас сейчас впервые. Вы знаете, какая острая это тема, вы понимаете, что речь идет о людях, у которых эти лекарства являются предметом не просто жизненной необходимости, это вопрос их жизни и здоровья", - сказал врио губернатора. Хинштейн поручил ответственным лицам письменно доложить, каких лекарственных препаратов недостает, с каким из поставщиков проблемы, а также что происходит по линии Минздрава России. "Можно журнал "Мурзилку" и "Огонек" принести на 3 дня позже почтальону, а когда речь идет о лекарстве, тем более онкологического больного или диабетика… Значит, Екатерина Васильевна, если до конца текущей недели эта ситуация не изменится, я буду вынужден принимать какие-то более жесткие управленческие решения, но дальше мириться с тем, что люди продолжают жаловаться, а ответственные руководители при этом говорят, что все хорошо и делают руками спасительные "пасы", как Кашпировский перед телевизором, так не будет продолжаться", - заявил Хинштейн.
https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html
https://ria.ru/20250203/lekarstva-1863850209.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_9a7d112e01f498ed8dfb045fdb13215d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, здоровье - общество, александр хинштейн
Россия, Курская область, Здоровье - Общество, Александр Хинштейн
Хинштейн раскритиковал чиновников за отсутствие льготных лекарств в аптеках

Хинштейн пригрозил принять меры из-за ситуации со льготными лекарствами

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что если ситуация с нехваткой льготных лекарственных средств до конца недели не изменится, он будет принимать "жесткие управленческие решения".
На заседании правительства Курской области в понедельник к врио губернатора обратился уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов, который сообщил о продолжающихся жалобах курян на нехватку льготных лекарств, после чего врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная отчиталась о текущей ситуации: "Все закупки министерства здравоохранения были осуществлены еще в предыдущем году, поставки все идут. По ряду препаратов поставщики по конкретным наименованиям поставляют лекарства, естественно, не в первые дни, как мы просили по ускорению. То есть проблемы единичные, по определенным препаратам и по определенным дозировкам".
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за оценку ущерба от атак ВСУ
27 января, 11:59
По словам Хинштейна, о данных проблемах ему никто не сообщал.
"Вижу, что продолжается попытка ситуацию сгладить… О том, что продолжаются закупки, я слышу каждую неделю. Значит, Екатерина Васильевна, мы с вами на минувшей неделе не раз общались, вместе с вами выезжали в субботу в больницу. О том, что есть проблемы с Минздравом России по каким-то поставкам, я слышу от вас сейчас впервые. Вы знаете, какая острая это тема, вы понимаете, что речь идет о людях, у которых эти лекарства являются предметом не просто жизненной необходимости, это вопрос их жизни и здоровья", - сказал врио губернатора.
Хинштейн поручил ответственным лицам письменно доложить, каких лекарственных препаратов недостает, с каким из поставщиков проблемы, а также что происходит по линии Минздрава России.
"Можно журнал "Мурзилку" и "Огонек" принести на 3 дня позже почтальону, а когда речь идет о лекарстве, тем более онкологического больного или диабетика… Значит, Екатерина Васильевна, если до конца текущей недели эта ситуация не изменится, я буду вынужден принимать какие-то более жесткие управленческие решения, но дальше мириться с тем, что люди продолжают жаловаться, а ответственные руководители при этом говорят, что все хорошо и делают руками спасительные "пасы", как Кашпировский перед телевизором, так не будет продолжаться", - заявил Хинштейн.
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
Вчера, 18:13
 
РоссияКурская областьЗдоровье - ОбществоАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала