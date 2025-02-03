https://ria.ru/20250203/kharkov-1996995642.html

Ганчев высказался об освобождении Харьковской области

Ганчев высказался об освобождении Харьковской области - РИА Новости, 03.02.2025

Ганчев высказался об освобождении Харьковской области

Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России и она будет освобождена, такое мнение в интервью РИА Новости высказал... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:24:00+03:00

2025-02-03T11:24:00+03:00

2025-02-03T11:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виталий ганчев

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России и она будет освобождена, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны. В том числе, как уже говорил президент (России Владимир Путин), нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику. Поэтому я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена", - сказал Ганчев РИА Новости в ответ на вопрос, стоит ли задача освободить всю территорию Харьковской области. По его словам, есть существенная динамика на ряде направлений харьковского фронта. Ранее Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, в 34 из них есть доступ военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20241017/referendum-1978427662.html

харьковская область

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харьковская область, россия, виталий ганчев, владимир путин