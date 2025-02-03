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Ганчев высказался об освобождении Харьковской области - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/kharkov-1996995642.html
Ганчев высказался об освобождении Харьковской области
Ганчев высказался об освобождении Харьковской области - РИА Новости, 03.02.2025
Ганчев высказался об освобождении Харьковской области
Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России и она будет освобождена, такое мнение в интервью РИА Новости высказал... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:24:00+03:00
2025-02-03T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России и она будет освобождена, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны. В том числе, как уже говорил президент (России Владимир Путин), нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику. Поэтому я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена", - сказал Ганчев РИА Новости в ответ на вопрос, стоит ли задача освободить всю территорию Харьковской области. По его словам, есть существенная динамика на ряде направлений харьковского фронта. Ранее Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, в 34 из них есть доступ военно-гражданской администрации.
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харьковская область, россия, виталий ганчев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Владимир Путин
Ганчев высказался об освобождении Харьковской области

Ганчев: уверен, что Харьковская область будет освобождена

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России и она будет освобождена, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны. В том числе, как уже говорил президент (России Владимир Путин), нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику. Поэтому я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена", - сказал Ганчев РИА Новости в ответ на вопрос, стоит ли задача освободить всю территорию Харьковской области.
По его словам, есть существенная динамика на ряде направлений харьковского фронта.
Ранее Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, в 34 из них есть доступ военно-гражданской администрации.
Ганчев — о проведении референдума о вступлении Харьковской области в состав России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВладимир Путин
 
 
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