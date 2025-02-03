https://ria.ru/20250203/khamas-1997170990.html

Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян

Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян - РИА Новости, 03.02.2025

Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян

Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения из плена россиянина... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:50:00+03:00

2025-02-03T18:50:00+03:00

2025-02-03T18:50:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения из плена россиянина Александра Труфанова и других заложников, заявили в МИД РФ. "С российской стороны вновь была особо акцентирована необходимость выполнения дававшихся обещаний руководства ХАМАС, касающихся освобождения из плена в приоритетном порядке гражданина России Александра Труфанова и других удерживаемых в секторе Газа заложников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны обсудили ход реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа с акцентом на важность наращивания объемов гуманитарной помощи пострадавшему палестинскому населению.

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

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в мире, хамас, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)