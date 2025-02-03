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Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян - РИА Новости, 03.02.2025
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18:50 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/khamas-1997170990.html
Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян
Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян - РИА Новости, 03.02.2025
Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян
Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения из плена россиянина... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:50:00+03:00
2025-02-03T18:50:00+03:00
в мире
хамас
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения из плена россиянина Александра Труфанова и других заложников, заявили в МИД РФ. "С российской стороны вновь была особо акцентирована необходимость выполнения дававшихся обещаний руководства ХАМАС, касающихся освобождения из плена в приоритетном порядке гражданина России Александра Труфанова и других удерживаемых в секторе Газа заложников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны обсудили ход реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа с акцентом на важность наращивания объемов гуманитарной помощи пострадавшему палестинскому населению.
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в мире, хамас, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, ХАМАС, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян

Богданов и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян из плена в Газе

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с заместителем председателя ХАМАС Мусой Абу-Марзуком акцентировал необходимость освобождения из плена россиянина Александра Труфанова и других заложников, заявили в МИД РФ.
"С российской стороны вновь была особо акцентирована необходимость выполнения дававшихся обещаний руководства ХАМАС, касающихся освобождения из плена в приоритетном порядке гражданина России Александра Труфанова и других удерживаемых в секторе Газа заложников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что стороны обсудили ход реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа с акцентом на важность наращивания объемов гуманитарной помощи пострадавшему палестинскому населению.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
21 января, 10:57
 
В миреХАМАСРоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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