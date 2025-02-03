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Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне - РИА Новости, 03.02.2025
Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:27:00+03:00
2025-02-03T00:27:00+03:00
2025-02-03T01:44:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли. "На данный момент 55 жертв были идентифицированы", — сказал Доннели на пресс-конференции. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250202/vashington-1996925162.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак