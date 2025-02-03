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Канада вводит ограничения на алкоголь из США - РИА Новости, 03.02.2025
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10:27 03.02.2025 (обновлено: 12:51 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kanada-1996972023.html
Канада вводит ограничения на алкоголь из США
Канада вводит ограничения на алкоголь из США - РИА Новости, 03.02.2025
Канада вводит ограничения на алкоголь из США
В Канаде начали вводить ограничения на американский алкоголь в ответ на установление Вашингтоном импортных пошлин на канадские товары, передает телеканал CBC. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:27:00+03:00
2025-02-03T12:51:00+03:00
в мире
сша
канада
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Канаде начали вводить ограничения на американский алкоголь в ответ на установление Вашингтоном импортных пошлин на канадские товары, передает телеканал CBC. "Провинции реагируют на пошлины Трампа, изымая с полок американский алкоголь", — говорится в сообщении. По информации телеканала, в Британской Колумбии с полок государственных магазинов убирают бренды алкогольных напитков из республиканских штатов. Кроме того, власти провинции пообещали прекратить закупки алкоголя из штатов, возглавляемых губернаторами-республиканцами. В Онтарио продукцию из США убирают не только с полок, но и из каталогов, чтобы ее не могли заказать местные магазины и рестораны.Власти Новой Шотландии, помимо контрмер против напитков, намерены отказаться от действующих контрактов с американскими партнерами. Ограничения вводятся также в Квебеке, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Манитобе и на острове Принца Эдуарда, уточнил CBC.Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Канады, за исключением энергоресурсов, для которых ставка составит десять процентов.
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html
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в мире, сша, канада, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада вводит ограничения на алкоголь из США

CBC: провинции Канады вводят ограничения на алкоголь из США в ответ на пошлины

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakКанада
Канада - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Канаде начали вводить ограничения на американский алкоголь в ответ на установление Вашингтоном импортных пошлин на канадские товары, передает телеканал CBC.
"Провинции реагируют на пошлины Трампа, изымая с полок американский алкоголь", — говорится в сообщении.
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По информации телеканала, в Британской Колумбии с полок государственных магазинов убирают бренды алкогольных напитков из республиканских штатов. Кроме того, власти провинции пообещали прекратить закупки алкоголя из штатов, возглавляемых губернаторами-республиканцами.
В Онтарио продукцию из США убирают не только с полок, но и из каталогов, чтобы ее не могли заказать местные магазины и рестораны.
Власти Новой Шотландии, помимо контрмер против напитков, намерены отказаться от действующих контрактов с американскими партнерами.
Ограничения вводятся также в Квебеке, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Манитобе и на острове Принца Эдуарда, уточнил CBC.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Канады, за исключением энергоресурсов, для которых ставка составит десять процентов.
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В миреСШАКанадаВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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