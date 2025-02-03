https://ria.ru/20250203/kanada-1996972023.html

Канада вводит ограничения на алкоголь из США

Канада вводит ограничения на алкоголь из США - РИА Новости, 03.02.2025

Канада вводит ограничения на алкоголь из США

В Канаде начали вводить ограничения на американский алкоголь в ответ на установление Вашингтоном импортных пошлин на канадские товары, передает телеканал CBC. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:27:00+03:00

2025-02-03T10:27:00+03:00

2025-02-03T12:51:00+03:00

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вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Канаде начали вводить ограничения на американский алкоголь в ответ на установление Вашингтоном импортных пошлин на канадские товары, передает телеканал CBC. "Провинции реагируют на пошлины Трампа, изымая с полок американский алкоголь", — говорится в сообщении. По информации телеканала, в Британской Колумбии с полок государственных магазинов убирают бренды алкогольных напитков из республиканских штатов. Кроме того, власти провинции пообещали прекратить закупки алкоголя из штатов, возглавляемых губернаторами-республиканцами. В Онтарио продукцию из США убирают не только с полок, но и из каталогов, чтобы ее не могли заказать местные магазины и рестораны.Власти Новой Шотландии, помимо контрмер против напитков, намерены отказаться от действующих контрактов с американскими партнерами. Ограничения вводятся также в Квебеке, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Манитобе и на острове Принца Эдуарда, уточнил CBC.Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все товары из Канады, за исключением энергоресурсов, для которых ставка составит десять процентов.

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html

сша

канада

вашингтон (штат)

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