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Каллас выступила с дерзким призывом по Украине - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 03.02.2025 (обновлено: 14:11 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html
Каллас выступила с дерзким призывом по Украине
Каллас выступила с дерзким призывом по Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Каллас выступила с дерзким призывом по Украине
Украина должна стать главным приоритетом Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:30:00+03:00
2025-02-03T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кайя каллас
россия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина должна стать главным приоритетом Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе. "Мы уже предоставили помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи", — сказала она. Каллас добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву, а должен увеличить ее. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html
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в мире, украина, кайя каллас, россия, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, Россия, Европа, Евросоюз
Каллас выступила с дерзким призывом по Украине

Глава дипломатии ЕС Каллас: Европа выделила Киеву 134 млрд евро, но нужно больше

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина должна стать главным приоритетом Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе.

"Мы уже предоставили помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи", — сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
10:21
Каллас добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву, а должен увеличить ее.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Европа росчерком пера отменила то, ради чего погибли сотни тысяч украинцев
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
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