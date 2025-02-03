Каллас выступила с дерзким призывом по Украине
Глава дипломатии ЕС Каллас: Европа выделила Киеву 134 млрд евро, но нужно больше
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина должна стать главным приоритетом Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе.
"Мы уже предоставили помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи", — сказала она.
"Мы уже предоставили помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи", — сказала она.
Каллас добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву, а должен увеличить ее.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.