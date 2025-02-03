https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html

Каллас выступила с дерзким призывом по Украине

Каллас выступила с дерзким призывом по Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Каллас выступила с дерзким призывом по Украине

Украина должна стать главным приоритетом Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:30:00+03:00

2025-02-03T13:30:00+03:00

2025-02-03T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кайя каллас

россия

европа

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина должна стать главным приоритетом Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе. "Мы уже предоставили помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи", — сказала она. Каллас добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву, а должен увеличить ее. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кайя каллас, россия, европа, евросоюз