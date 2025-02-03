https://ria.ru/20250203/kaliningrad-1997176611.html
Под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика
Под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика - РИА Новости, 03.02.2025
Под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика
Волонтеры и полиция ищут семилетнего мальчика, который пропал в городе Черняховске под Калининградом в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:30:00+03:00
2025-02-03T19:30:00+03:00
2025-02-03T19:30:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 3 фев - РИА Новости. Волонтеры и полиция ищут семилетнего мальчика, который пропал в городе Черняховске под Калининградом в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Утром в понедельник в дежурную часть МО МВД России "Черняховский" поступило сообщение от матери семилетнего Данила Трехлебова о том, что ее сын накануне около 21.00 (22.00 мск) часов ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. "Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли несколько расчетов Центра кинологической службы УМВД России по Калининградской области, сотрудники Экспертно-криминалистического центра аппарата Управления, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции. На территории района полицейскими поднят квадрокоптер. В поисках участвуют волонтеры", - говорится в сообщении. Жители города Черняховска создали специальный чат в Telegram, где обмениваются информацией о поисках Данилы. Пока ребенка найти не удалось.
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происшествия, черняховск, калининград, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram
Происшествия, Черняховск, Калининград, Калининградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram
Под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика
Волонтеры и полиция ищут пропавшего под Калининградом семилетнего мальчика