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"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 03.02.2025
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Новое оружие России
 
13:37 03.02.2025 (обновлено: 13:53 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/kalashnikov-1997042801.html
"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ
"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 03.02.2025
"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ
"Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:37:00+03:00
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новое оружие россии
оаэ
абу-даби
безопасность
калашников (концерн)
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона-Э" на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", — уточнили в организации. Новый комплекс должен будет защищать от ударов с воздуха важные государственные объекты, городскую инфраструктуру, спецгрузы в местах их складирования, а также сооружения на стратегических коммуникациях. Основные цели ЗРК — вражеские дроны среднего класса. "Крона-Э" — комплекс объединенных в единую систему средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оборудованных средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.
https://ria.ru/20241223/kalashnikov-1990843985.html
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оаэ, абу-даби, безопасность, калашников (концерн), россия
Новое оружие России, ОАЭ, Абу-Даби, Безопасность, Калашников (концерн), Россия
"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ

"Калашников" впервые представит ЗРК "Крона-Э" на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э"
Зенитный ракетный комплекс Крона-Э - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
«
"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона-Э" на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", — уточнили в организации.
Новый комплекс должен будет защищать от ударов с воздуха важные государственные объекты, городскую инфраструктуру, спецгрузы в местах их складирования, а также сооружения на стратегических коммуникациях. Основные цели ЗРК — вражеские дроны среднего класса.
"Крона-Э" — комплекс объединенных в единую систему средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оборудованных средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.
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Новое оружие РоссииОАЭАбу-ДабиБезопасностьКалашников (концерн)Россия
 
 
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