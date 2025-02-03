https://ria.ru/20250203/kalashnikov-1997042801.html

"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ

"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 03.02.2025

"Калашников" представит новейший ЗРК на выставке в ОАЭ

"Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:37:00+03:00

2025-02-03T13:37:00+03:00

2025-02-03T13:53:00+03:00

новое оружие россии

оаэ

абу-даби

безопасность

калашников (концерн)

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Калашников" разработал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э" и впервые представит его на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона-Э" на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", — уточнили в организации. Новый комплекс должен будет защищать от ударов с воздуха важные государственные объекты, городскую инфраструктуру, спецгрузы в местах их складирования, а также сооружения на стратегических коммуникациях. Основные цели ЗРК — вражеские дроны среднего класса. "Крона-Э" — комплекс объединенных в единую систему средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оборудованных средствами поражения — зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.

https://ria.ru/20241223/kalashnikov-1990843985.html

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абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оаэ, абу-даби, безопасность, калашников (концерн), россия