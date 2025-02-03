СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды
WSJ: в JPMorgan оказались заморожены два миллиарда долларов российских средств
© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В американском банке JPMorgan оказались заморожены российские денежные средства на сумму в два миллиарда долларов, сообщает журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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"Два миллиарда долларов российских средств оказались в ловушке в JPMorgan после того, как правительство США приостановило некоторые банковские переводы", — говорится в публикации.
Как утверждается, эти деньги были должны были пойти на оплату строительства АЭС "Аккую" в Турции, которая возводится по проекту "Росатома".
По словам лиц, знакомых с ситуацией, прокуратура США намеревалась конфисковать эти деньги, но процесс был остановлен администрацией бывшего президента США Джо Байдена, чтобы "избежать недовольства Турции".
Газета, не приводя доказательств, утверждает, что часть средств предназначалась для создания в Турции "оффшорного долларового резерва", который бы позволял ряду российских фирм получать деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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