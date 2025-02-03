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СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды - РИА Новости, 03.02.2025
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06:14 03.02.2025 (обновлено: 07:31 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/jpmorgan-1996947956.html
СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды
СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды
В американском банке JPMorgan оказались заморожены российские денежные средства на сумму в два миллиарда долларов, сообщает журнал The Wall Street Journal со... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:14:00+03:00
2025-02-03T07:31:00+03:00
турция
сша
россия
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В американском банке JPMorgan оказались заморожены российские денежные средства на сумму в два миллиарда долларов, сообщает журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источник."Два миллиарда долларов российских средств оказались в ловушке в JPMorgan после того, как правительство США приостановило некоторые банковские переводы", — говорится в публикации.Как утверждается, эти деньги были должны были пойти на оплату строительства АЭС "Аккую" в Турции, которая возводится по проекту "Росатома".По словам лиц, знакомых с ситуацией, прокуратура США намеревалась конфисковать эти деньги, но процесс был остановлен администрацией бывшего президента США Джо Байдена, чтобы "избежать недовольства Турции".Газета, не приводя доказательств, утверждает, что часть средств предназначалась для создания в Турции "оффшорного долларового резерва", который бы позволял ряду российских фирм получать деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995791439.html
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турция, сша, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, США, Россия, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды

WSJ: в JPMorgan оказались заморожены два миллиарда долларов российских средств

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В американском банке JPMorgan оказались заморожены российские денежные средства на сумму в два миллиарда долларов, сообщает журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
«
"Два миллиарда долларов российских средств оказались в ловушке в JPMorgan после того, как правительство США приостановило некоторые банковские переводы", — говорится в публикации.
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Как утверждается, эти деньги были должны были пойти на оплату строительства АЭС "Аккую" в Турции, которая возводится по проекту "Росатома".
По словам лиц, знакомых с ситуацией, прокуратура США намеревалась конфисковать эти деньги, но процесс был остановлен администрацией бывшего президента США Джо Байдена, чтобы "избежать недовольства Турции".
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27 января, 20:32
Газета, не приводя доказательств, утверждает, что часть средств предназначалась для создания в Турции "оффшорного долларового резерва", который бы позволял ряду российских фирм получать деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ТурцияСШАРоссияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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