https://ria.ru/20250203/ispaniya-1997039539.html

В Испании назвали условие исчезновения Украины

В Испании назвали условие исчезновения Украины - РИА Новости, 03.02.2025

В Испании назвали условие исчезновения Украины

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина исчезнет, если проиграет в конфликте с Россией. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:26:00+03:00

2025-02-03T13:26:00+03:00

2025-02-03T13:26:00+03:00

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МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина исчезнет, если проиграет в конфликте с Россией. "Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдет, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает", - сказал он на мероприятии, организованном новостным агентством Europa Press. Глава МИД Испании вновь заявил, что этот конфликт должен быть решен при участии Украины, а Мадрид будет поддерживать Киев на его пути. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241212/zapad-1988720649.html

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