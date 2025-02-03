https://ria.ru/20250203/ionov-1997039695.html

Замглавы Дмитровского округа Подмосковья обвиняется в получении взятки

Замглавы Дмитровского округа Подмосковья обвиняется в получении взятки - РИА Новости, 03.02.2025

Замглавы Дмитровского округа Подмосковья обвиняется в получении взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексею Ионову за... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:26:00+03:00

2025-02-03T13:26:00+03:00

2025-02-03T13:26:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексею Ионову за содействие оператору рекламы в победе на аукционе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина курировал муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Оба с другими неустановленными лицами из администрации округа договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия. При содействии Ионова были внесены изменения технического задания аукциона, что практически исключало участие в нем других операторов рекламы. Для получения средств от "заказчика" фигуранты нашли ИП с целью заключения фиктивного договора об оплате мнимых услуг. На счёт ИП были переведены 5 миллионов рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей ИП заплатил в качестве налогов, ещё 150 тысяч рублей предприниматель взял за свое участие. Позднее, по данным следствия, Зыков недалеко от администрации городского округа передал Ионову три миллиона рублей, однако это событие уже было оперативным экспериментом правоохранителей, а средствами выступали муляжи. Ионову и Зыкову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, речь идет о сумме в 4 миллиона 350 тысяч рублей. Также в отношении неустановленных лиц возбуждено дело о даче взятки в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250131/vzyatka-1996536652.html

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

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происшествия, московская область (подмосковье)