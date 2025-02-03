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Россия готова расширить присутствие в нефтегазовой отрасли Индонезии - РИА Новости, 03.02.2025
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07:12 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996949940.html
Россия готова расширить присутствие в нефтегазовой отрасли Индонезии
Россия готова расширить присутствие в нефтегазовой отрасли Индонезии - РИА Новости, 03.02.2025
Россия готова расширить присутствие в нефтегазовой отрасли Индонезии
Россия готова расширять свое присутствие в Индонезии в нефтегазовой области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:12:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Россия готова расширять свое присутствие в Индонезии в нефтегазовой области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года. По словам посла РФ, сценарий закупки российской нефти Индонезией "возможен". "Мы готовы поддерживать контакты в нефтегазовой области со всеми заинтересованными сторонами, предлагать спотовые и долгосрочные поставки, расширять свое присутствие в Индонезии", - отметил дипломат. Он также уточнил, что с обеих сторон контрагентами выступают не государственные органы, а конкретные компании и экономоператоры. "Как правило, факт проведения переговоров по вопросам закупки российской нефти или газа не выносится в публичную сферу, поэтому, видимо, нам следует подождать официального объявления о достигнутых договоренностях. То же самое касается и ценовых вопросов – это будет результатом конкретных коммерческих договоренностей между российскими продавцами и индонезийскими покупателями", - пояснил глава российской дипмиссии. Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.
https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996948816.html
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экономика, россия, индонезия, джакарта, брикс
Экономика, Россия, Индонезия, Джакарта, БРИКС
Россия готова расширить присутствие в нефтегазовой отрасли Индонезии

Толченов: Россия готова расширить присутствие в нефтегазовой области Индонезии

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Джакарта
Города мира. Джакарта - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Города мира. Джакарта. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Россия готова расширять свое присутствие в Индонезии в нефтегазовой области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года.
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По словам посла РФ, сценарий закупки российской нефти Индонезией "возможен". "Мы готовы поддерживать контакты в нефтегазовой области со всеми заинтересованными сторонами, предлагать спотовые и долгосрочные поставки, расширять свое присутствие в Индонезии", - отметил дипломат.
Он также уточнил, что с обеих сторон контрагентами выступают не государственные органы, а конкретные компании и экономоператоры.
"Как правило, факт проведения переговоров по вопросам закупки российской нефти или газа не выносится в публичную сферу, поэтому, видимо, нам следует подождать официального объявления о достигнутых договоренностях. То же самое касается и ценовых вопросов – это будет результатом конкретных коммерческих договоренностей между российскими продавцами и индонезийскими покупателями", - пояснил глава российской дипмиссии.
Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.
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