https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996948816.html

Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол

Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2025

Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол

Россия рассчитывает на интерес Индонезии к сотрудничеству в строительстве АЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T06:43:00+03:00

2025-02-03T06:43:00+03:00

2025-02-03T06:43:00+03:00

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на интерес Индонезии к сотрудничеству в строительстве АЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. По словам дипломата, в конце прошлого года индонезийская сторона приняла Национальный генплан развития электроэнергетики на 2024-2060 годы, согласно которому впервые "на бумаге" зафиксировано намерение сооружения атомной электростанции на индонезийской территории. "С учетом лидирующих позиций госкорпорации "Росатом" в данной области рассчитываем на то, что индонезийская сторона будет заинтересована сотрудничать с нами в реализации такого масштабного перспективного проекта", - заявил Толченов. Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.

https://ria.ru/20250110/briks-1993124044.html

https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996942025.html

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в мире, россия, индонезия, джакарта, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"