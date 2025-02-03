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Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол
Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2025
Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол
Россия рассчитывает на интерес Индонезии к сотрудничеству в строительстве АЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:43:00+03:00
2025-02-03T06:43:00+03:00
2025-02-03T06:43:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на интерес Индонезии к сотрудничеству в строительстве АЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. По словам дипломата, в конце прошлого года индонезийская сторона приняла Национальный генплан развития электроэнергетики на 2024-2060 годы, согласно которому впервые "на бумаге" зафиксировано намерение сооружения атомной электростанции на индонезийской территории. "С учетом лидирующих позиций госкорпорации "Росатом" в данной области рассчитываем на то, что индонезийская сторона будет заинтересована сотрудничать с нами в реализации такого масштабного перспективного проекта", - заявил Толченов. Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.
https://ria.ru/20250110/briks-1993124044.html
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в мире, россия, индонезия, джакарта, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Индонезия, Джакарта, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС, заявил посол
Посол Толченов: Россия рассчитывает на интерес Индонезии к строительству АЭС