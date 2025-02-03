Визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году
Посол Толченов: визит президента Индонезии в Россию возможен уже в этом году
© AP Photo / Vincent ThianПрабово Субианто
© AP Photo / Vincent Thian
Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Летом прошлого года в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Прабово Субианто. Тогда индонезийский политик прибыл в Москву с рабочим визитом в статусе избранного президента и министра обороны Индонезии. Инаугурация Субианто прошла в октябре 2024 года.
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По словам посла РФ, посещение Москвы Субианто и его встреча с Путиным "стали важным этапом в развитии политического диалога на уровне лидеров двух стран".
"Исходим из того, что новый визит Прабово Субианто в Россию возможен даже в текущем году. Для этого имеется много возможностей: были бы рады видеть его в Москве на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, на Петербургском международном экономическом форуме, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также принимать с отдельным визитом. В случае обращения индонезийской стороны будем готовы оперативно проработать любой из обозначенных вариантов", - отметил Толченов.
Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.
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