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Визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году - РИА Новости, 03.02.2025
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03:22 03.02.2025 (обновлено: 03:26 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996942025.html
Визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году
Визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году - РИА Новости, 03.02.2025
Визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году
Визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 03.02.2025
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россия
индонезия
москва
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Летом прошлого года в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Прабово Субианто. Тогда индонезийский политик прибыл в Москву с рабочим визитом в статусе избранного президента и министра обороны Индонезии. Инаугурация Субианто прошла в октябре 2024 года. По словам посла РФ, посещение Москвы Субианто и его встреча с Путиным "стали важным этапом в развитии политического диалога на уровне лидеров двух стран". "Исходим из того, что новый визит Прабово Субианто в Россию возможен даже в текущем году. Для этого имеется много возможностей: были бы рады видеть его в Москве на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, на Петербургском международном экономическом форуме, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также принимать с отдельным визитом. В случае обращения индонезийской стороны будем готовы оперативно проработать любой из обозначенных вариантов", - отметил Толченов. Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.
https://ria.ru/20250118/brics-1994335206.html
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россия, индонезия, москва, прабово субианто, владимир путин
Россия, Индонезия, Москва, Прабово Субианто, Владимир Путин
Визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году

Посол Толченов: визит президента Индонезии в Россию возможен уже в этом году

© AP Photo / Vincent ThianПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Летом прошлого года в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Прабово Субианто. Тогда индонезийский политик прибыл в Москву с рабочим визитом в статусе избранного президента и министра обороны Индонезии. Инаугурация Субианто прошла в октябре 2024 года.
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По словам посла РФ, посещение Москвы Субианто и его встреча с Путиным "стали важным этапом в развитии политического диалога на уровне лидеров двух стран".
"Исходим из того, что новый визит Прабово Субианто в Россию возможен даже в текущем году. Для этого имеется много возможностей: были бы рады видеть его в Москве на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, на Петербургском международном экономическом форуме, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также принимать с отдельным визитом. В случае обращения индонезийской стороны будем готовы оперативно проработать любой из обозначенных вариантов", - отметил Толченов.
Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы.
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