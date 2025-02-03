Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к социальным сетям
Министр Хафид: Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям
© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Министерство связи и цифровых технологий Индонезии планирует ввести возрастные ограничения на доступ к социальным сетям в рамках усилий по защите детей в цифровом пространстве, заявила глава ведомства Меутья Хафид.
Ранее сообщалось, что подобный проект в Индонезии находится в стадии обсуждения. Как сообщает индонезийское агентство ANTARA, теперь для исполнения инициативы установлен "президентский" дедлайн - два месяца.
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"Министр связи и цифровых технологий Меутья Хафид заявила в воскресенье, что подписала указ о формировании специальной группы, которая рассмотрит ограничения, связанные с защитой детей в цифровом пространстве. Группа, которая начнет работу с 3 февраля, состоит из представителей нескольких сторон, включая министерства, ученых, деятелей детского образования, организации Save The Children, психологических учреждений и ведомств по защите детей", - передает издание.
По словам министра, президент Индонезии Прабово Субианто лично распорядился, чтобы положение о защите детей в цифровом пространстве было завершено как можно скорее, и дал министерству срок от одного до двух месяцев.
Уточняется, что эта мера направлена в первую очередь на решение проблемы потребления порнографических материалов среди детей - Индонезия в настоящее время занимает четвертое место в мире по доступу к подобному контенту.
В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.
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