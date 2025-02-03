https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996940351.html

Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к социальным сетям

Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к социальным сетям - РИА Новости, 03.02.2025

Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к социальным сетям

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии планирует ввести возрастные ограничения на доступ к социальным сетям в рамках усилий по защите детей в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T02:11:00+03:00

2025-02-03T02:11:00+03:00

2025-02-03T02:11:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Министерство связи и цифровых технологий Индонезии планирует ввести возрастные ограничения на доступ к социальным сетям в рамках усилий по защите детей в цифровом пространстве, заявила глава ведомства Меутья Хафид. Ранее сообщалось, что подобный проект в Индонезии находится в стадии обсуждения. Как сообщает индонезийское агентство ANTARA, теперь для исполнения инициативы установлен "президентский" дедлайн - два месяца. "Министр связи и цифровых технологий Меутья Хафид заявила в воскресенье, что подписала указ о формировании специальной группы, которая рассмотрит ограничения, связанные с защитой детей в цифровом пространстве. Группа, которая начнет работу с 3 февраля, состоит из представителей нескольких сторон, включая министерства, ученых, деятелей детского образования, организации Save The Children, психологических учреждений и ведомств по защите детей", - передает издание. По словам министра, президент Индонезии Прабово Субианто лично распорядился, чтобы положение о защите детей в цифровом пространстве было завершено как можно скорее, и дал министерству срок от одного до двух месяцев. Уточняется, что эта мера направлена ​​в первую очередь на решение проблемы потребления порнографических материалов среди детей - Индонезия в настоящее время занимает четвертое место в мире по доступу к подобному контенту. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.

https://ria.ru/20250130/turtsija-1996499746.html

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в мире, индонезия, австралия, прабово субианто, save the children