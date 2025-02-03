https://ria.ru/20250203/gutsul-1997009161.html

Гуцул обвинила власти Молдавии в авторитаризме

Гуцул обвинила власти Молдавии в авторитаризме - РИА Новости, 03.02.2025

Гуцул обвинила власти Молдавии в авторитаризме

Власти Молдавии давно скатились к откровенному авторитаризму, подавляя любое инакомыслие, считает глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, так она... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:23:00+03:00

2025-02-03T12:23:00+03:00

2025-02-03T12:23:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Власти Молдавии давно скатились к откровенному авторитаризму, подавляя любое инакомыслие, считает глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, так она прокомментировала прохождение ею "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева. Накануне СМИ сообщили, что Гуцул была отправлена на "дополнительный досмотр" после прилета в Кишинев из Стамбула. Сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили никаких объяснений и не назвали причин для дополнительных проверок главы Гагаузской автономии. Позже представители Гуцул сообщили, что ее пустили в страну. "Это не просто форма давления на оппозицию – это системная работа правоохранительных органов по выявлению тех, кто смеет хоть в какой-то форме критиковать (президента Молдавии Майю) Санду и правящую партию (партия "Действие и солидарность" (ПДС) – ред.). Режим Санду-ПДС уже давно скатился к откровенному авторитаризму. Под красивыми европейскими лозунгами идет тотальное сворачивание прав и свобод граждан и подавление любого инакомыслия", - сказала РИА Новости Гуцул. По ее словам, задержки при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Кишинева на два-три и более часов стали нормой для нее, для депутатов Народного собрания Гагаузии (местного парламента) и членов исполнительного комитета, общественных деятелей, журналистов, блогеров. "Нередки случаи, когда тщательный досмотр длится так долго, что человек просто не успевает вылететь и опаздывает на самолет", - подчеркнула Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html

https://ria.ru/20240920/gutsul-1973764569.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду