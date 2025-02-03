https://ria.ru/20250203/grenlandija-1997160433.html

В Гренландии могут ужесточить правила пожертвований политическим партиям

В Гренландии могут ужесточить правила пожертвований политическим партиям - РИА Новости, 03.02.2025

В Гренландии могут ужесточить правила пожертвований политическим партиям

Власти Гренландии рассмотрят законопроект об ужесточении правил внесения пожертвований политическим партиям, согласно которому может быть введён запрет на... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:00:00+03:00

2025-02-03T18:00:00+03:00

2025-02-03T18:00:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e4e5090f58e527c8baef7042ab9c46.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Гренландии рассмотрят законопроект об ужесточении правил внесения пожертвований политическим партиям, согласно которому может быть введён запрет на получение партиями анонимных и иностранных взносов в целях защиты от иностранного вмешательства в выборы и сохранения политической целостности острова на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, сообщает гренландская газета Sermitsiaq со ссылкой на документ. По данным газеты, законопроект, который будет рассмотрен во вторник, призван защитить предстоящие апрельские выборы в гренландский парламент от внешнего иностранного вмешательства. Sermitsiaq со ссылкой на законопроект указывает, что предложение следует рассматривать в свете геополитических интересов в Гренландии и текущей ситуации, в которой США "выразили заинтересованность в овладевании" Гренландией и контроле над ней. "Правительство Гренландии в своём обращении к руководству парламента острова порекомендовало ему рассмотреть возможность выдвижения на рассмотрение текущей сессии законопроекта, в соответствии с которым в целях защиты политической целостности Гренландии неотложно ужесточаются правила внесения личных пожертвований в политическую работу в форме общего запрета на получение анонимных и иностранных пожертвований", - следует из документа, который цитирует газета. Кроме того, по данным газеты, партиям также будет запрещено получать личные пожертвования, общая сумма которых превышает 200 тысяч датских крон (около 27,5 тысячи долларов) или превышает 20 тысяч датских крон (около 2,7 тысячи долларов) от одного спонсора. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html

https://ria.ru/20250131/ssha-1996525201.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп