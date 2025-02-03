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В Госдуме рассказали о поддельных квитанциях за услуги ЖКХ - РИА Новости, 03.02.2025
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17:43 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/gosduma-1997154320.html
В Госдуме рассказали о поддельных квитанциях за услуги ЖКХ
В Госдуме рассказали о поддельных квитанциях за услуги ЖКХ - РИА Новости, 03.02.2025
В Госдуме рассказали о поддельных квитанциях за услуги ЖКХ
Мошенники стали массово рассылать россиянам поддельные квитанции за услуги ЖКХ, которые выглядят как настоящие, при этом, когда граждане сканируют QR-код и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:43:00+03:00
2025-02-03T17:43:00+03:00
общество
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники стали массово рассылать россиянам поддельные квитанции за услуги ЖКХ, которые выглядят как настоящие, при этом, когда граждане сканируют QR-код и переводят деньги якобы за задолженность, их средства уходят преступникам, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Мошенники используют всё более изощренные схемы, чтобы завладеть деньгами граждан, и поддельные квитанции за услуги ЖКХ - одна из самых опасных уловок. Они создают документы, внешне неотличимые от оригиналов, и добавляют в них QR-коды, переводящие деньги на подставные счета. Основная проблема в том, что люди, доверяя таким "квитанциям", не перепроверяют информацию и совершают оплату, не подозревая о подделке", - сказал он РИА Новости. Чтобы избежать мошенничества, важно внимательно сверять реквизиты в квитанциях с официальными данными, указанными на сайтах поставщиков услуг ЖКХ или в личном кабинете, подчеркнул Немкин. "Если у вас вызывают сомнения сумма задолженности или платежные реквизиты, не стоит торопиться с оплатой - лучше связаться с управляющей компанией. Также стоит использовать автоплатежи через банк или проверенные приложения, чтобы минимизировать риск отправки денег мошенникам", - подчеркнул он.
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общество, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о поддельных квитанциях за услуги ЖКХ

Депутат Немкин: мошенники массово рассылают поддельные квитанции за услуги ЖКХ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники стали массово рассылать россиянам поддельные квитанции за услуги ЖКХ, которые выглядят как настоящие, при этом, когда граждане сканируют QR-код и переводят деньги якобы за задолженность, их средства уходят преступникам, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Мошенники используют всё более изощренные схемы, чтобы завладеть деньгами граждан, и поддельные квитанции за услуги ЖКХ - одна из самых опасных уловок. Они создают документы, внешне неотличимые от оригиналов, и добавляют в них QR-коды, переводящие деньги на подставные счета. Основная проблема в том, что люди, доверяя таким "квитанциям", не перепроверяют информацию и совершают оплату, не подозревая о подделке", - сказал он РИА Новости.
Чтобы избежать мошенничества, важно внимательно сверять реквизиты в квитанциях с официальными данными, указанными на сайтах поставщиков услуг ЖКХ или в личном кабинете, подчеркнул Немкин.
"Если у вас вызывают сомнения сумма задолженности или платежные реквизиты, не стоит торопиться с оплатой - лучше связаться с управляющей компанией. Также стоит использовать автоплатежи через банк или проверенные приложения, чтобы минимизировать риск отправки денег мошенникам", - подчеркнул он.
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ОбществоАнтон Немкин (депутат)Госдума РФ
 
 
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