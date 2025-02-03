https://ria.ru/20250203/gosduma-1997111508.html

В ГД прокомментировали слова Зеленского про средства США

В ГД прокомментировали слова Зеленского про средства США - РИА Новости, 03.02.2025

В ГД прокомментировали слова Зеленского про средства США

Бизнес на крови бывает очень прибыльным, только и отвечать за него потом приходится без малейших шансов на снисхождение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:20:00+03:00

2025-02-03T15:20:00+03:00

2025-02-03T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бизнес на крови бывает очень прибыльным, только и отвечать за него потом приходится без малейших шансов на снисхождение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя слова Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные США средства. "Естественно, в Киеве будут всеми силами затягивать решение конфликта. Кому же захочется своими руками перекрывать денежный поток? Гораздо приятнее лепетать: "Ой, а я не знаю, где деньги, дайте ещё". Бизнес на крови бывает очень прибыльным. Только и отвечать за него потом приходится без малейших шансов на снисхождение", - сказал он РИА Новости. Хамитов считает, что администрация бывшего президента США Джо Байдена и Зеленский "нашли друг друга", так как Байден годами вместо решения собственных проблем тратил бюджетные деньги на поддержку преступников, а Зеленский теперь делает невинный взгляд и уверяет, что не знает, где деньги. "Неплохой бизнес, не правда ли? А главное - непроверяемый. Хотя уверен, что международный трибунал и не с такими схемами прекрасно разбирался", - отметил депутат Госдумы. На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.

https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995647974.html

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в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, амир хамитов, джо байден, госдума рф, нато