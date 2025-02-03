https://ria.ru/20250203/gosduma-1996942186.html

В Госдуме предложили запретить продажу муляжей наград участников СВО

В Госдуме предложили запретить продажу муляжей наград участников СВО - РИА Новости, 03.02.2025

В Госдуме предложили запретить продажу муляжей наград участников СВО

Необходимо запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников СВО, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T03:35:00+03:00

2025-02-03T03:35:00+03:00

2025-02-03T03:35:00+03:00

общество

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Необходимо запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников СВО, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "С возмущением увидел на маркетплейсах объявления о продаже… муляжей наград участникам СВО! Признаться, сначала даже не поверил своим глазам. Оказалось, за небольшую сумму действительно можно приобрести бутафорское изделие, вполне правдоподобно имитирующее боевые награды…Считаю, что необходимо срочно запретить продажу подобных товаров", - сообщил он. Хамитов отметил, что во все времена воинская отвага и мужество были для россиян святыми понятиями, и сегодня, когда российское общество переживает период нравственного очищения, такие циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать в зародыше. "Более аморального отношения к нашим героям невозможно себе представить! Ребята на передовой ежедневно рискуют своей жизнью, отстаивают безопасность нашей страны, сражаются за то, чтобы мы с вами по-прежнему могли жить своей обычной жизнью. А в это время какие-то негодяи обесценивают их подвиг, превращая героизм в обычный товар, которым торгуют на барахолках", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250201/pensii-1996764026.html

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общество, амир хамитов, госдума рф