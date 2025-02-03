https://ria.ru/20250203/gosduma-1996936965.html

В ГД внесут проект о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО

В ГД внесут проект о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО - РИА Новости, 03.02.2025

В ГД внесут проект о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T00:24:00+03:00

2025-02-03T00:24:00+03:00

2025-02-03T00:24:00+03:00

общество

ярослав нилов

осаго

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то страховая компания сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника ДТП без такого полиса, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Сегодня массовая проблема - управление транспортными средствами водителями, не имеющими полиса ОСАГО. И законопослушный водитель, оформивший полис и признанный потерпевшим в ДТП с водителем без полиса, рискует просто не получить полноценную компенсацию. В рамках гражданско-правовых отношений в судебном порядке процесс может длиться годами. То есть это потеря времени, денег и нервов. Поэтому предлагается - если у водителя есть полис ОСАГО и он признан потерпевшим в ДТП, то его страховая компания возмещает ущерб, а затем уже в порядке регресса взыскивает эти средства с виновника", - сообщил Нилов. По его словам, у страховщиков есть штат сотрудников и большой опыт работы. Кроме того, издержки по дополнительной работе юристов будут также взысканы с виновника ДТП. "Таким образом, мы сможем в том числе способствовать тому, чтобы водителей без полиса ОСАГО было за рулем как можно меньше - это должно стать невыгодно", - отметил Нилов.

https://ria.ru/20250128/zakonoproekt-1995829331.html

https://ria.ru/20250116/osago-1993993166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, ярослав нилов, осаго, госдума рф